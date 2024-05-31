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Her markadan araç var! Trafik değil, zincirleme kaza... Tam 11 araç birbirine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alanya'da 11 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçların bir birine girdiği kaza nedeniyle trafik akışı aksadı. Olay yeri cep telefonu kameralarına yansıdı

Antalya'da zincirleme trafik kazası... Alanya'da 11 araç bir birbirine girdi. Maddi hasarla atlatılan kazanın yaşandığı olay yeri cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

D400 KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Edinilen bilgilere göre kaza, Alanya Çevre Yolu D-400 karayolunda meydana geldi. Karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 11 araç birbiriyle çarpıştı.

Her markadan araç var! Trafik değil, zincirleme kaza... Tam 11 araç birbirine girdi - 1. Resim

KAZA UCUZ ATLATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, kazanın olduğu şeritte trafik bir süre aksadı. Kaza sonucunda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekiplerinin çalışmasıyla tıkalı şerit trafiğe açıldı.

Her markadan araç var! Trafik değil, zincirleme kaza... Tam 11 araç birbirine girdi - 2. Resim

Çevreden geçen bazı vatandaşlar ise 11 araçlı zincirleme trafik kazasını cep telefonuyla kaydetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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