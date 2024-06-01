İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu! Kurucuları arasında Devlet Bahçeli de bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu. Vakfın kurucuları arasında MHP lideri Devlet Bahçeli de bulunuyor.

Ankara merkezli İl Bilge Hatun Vakfının kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vakfın kurucuları arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsmail Faruk Aksu, Erkan Haberal, Ali Uçak, Hüseyin Akgül ve Fatih Çetinkaya bulunuyor.

MAL VARLIĞI 500 BİN TL

Vakfın amacı ise sosyal hizmet, sosyal yardım, sosyal koruma, sağlık ve sosyal dayanışmaya yönelik çalışmalar yapmak olarak belirtildi. Vakfın mal varlığı 500 bin lira olarak açıklanırken yayımlanan ilanda vakfın sona ermesi halinde malvarlığının Devlet Bahçeli Vakfına devredileceği belirtildi.