MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ülkücüleri hedef alanlara sert tepki: Ülkücü kanı taşıyan alçaklarla hesaplaşacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Geçmişin ülkücü katillerinin günümüzde ülkücü savunması yaptığını vurgulayan Bahçeli, "Elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesin bir hesaplaşma için hazır olduğumuzu söylüyoruz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. MHP ve ülkü ocaklarının kasıtlı olarak bazı basın organlarında hedef alındığını belirten Bahçeli, 3 televizyon kanalına tepki gösterdi.

İşte MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

İman ve inanç ile çelikleşen, tehdit karşısında çelişkiye düşmeyen, haklı mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak unvanı kahramanlık olarak isimlendirilmiştir. Tadımlık heveslerin değil doyumluk hevesler peşinden gidenlerdir. Onlar minnet etmeden yaşadı, boyun eğmeden var oldu.

3 TELEVİZYON KANALINI İŞARET ETTİ

Ülkücü olmanın zor, ülkücü kalmanın daha zor olduğu bir dönemde ülkücülüğü meslek edenlerin kirli oyunlarını bozuyoruz. Dünün ülkücü katillerinin ülkücü savunması yapması tam bir yutturmacadır. Elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesin bir hesaplaşma için hazır olduğumuzu söylüyoruz. Halk televizyonu, NOW televizyonu, Sözcü televizyonu başta olmak üzere, MHP ve ülkü ocakları düşmanlığının sahnesine dönüşen gazete ve televizyonlarda, yurt içinden ve yurt dışından katılarak haksız iddialarda bulunan şerefsizliğin kisvesine bürünen kimler varsa, mahkemede dinlenmelerini, şayet varsa bilgi, belge ve bulgularını mahkemeye sunmalarını istiyorum. Hesaplaşacağız, sonuçta ise müfterilerle kesinlikle helalleşmeyeceğiz. Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan bilirkişilik taslayanlar, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyoruz.

"BİZİM İÇİN İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Cumhur İttifakı'nı zayıflatmak maksadıyla bir senaryo maksadıyla üzerimize gelenlerin yumuşak karnımızı yoklayanların, Türk düşmanlarına taşeronluk yapanların paramparça etmek milletimize borcumuzdur. Bizim için imkansız diye bir şey yoktur. Bunu teyit eden aziz şehitlerimizdir.

Dün haklıydık bugün de haklıyız yarın ise hakkımızı alacağız. Türk'üz Türk milliyetçisiyiz. Ülkücü şehitlerin emaneti başımızın üzerindedir. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bize bu durumda hatırlatma yapmaya çalışanları insan sayıp muhatap almayacağız. Ülkücü şehitlerimizin aziz hatıralarıyla biriz, beraberiz. Onların dava erliği hiçbir şeyle mukayese edilemez. Milliyetçi ülkücü hareket ağır tahribatlara rağmen Türk milletinin ayakta kalmış son burcudur.