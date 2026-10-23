Çukurova Belediyesi'nde 34 tutuklama! Mevcut ve eski başkan cezaevine gönderildi

Adana'da Çukurova Belediyesindeki ihale usulsüzlüğü ve rüşvet iddialarına yönelik soruşturmada, mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 kişi tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, tutuklananlar arasında 3 belediye başkan yardımcısı da yer aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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Çukurova Belediyesindeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve geçen dönemki Belediye Başkanı Soner Çetin'in de içinde olduğu 34 zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 19 Ekim'de gözaltına alınan ve İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sonrasında dün sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Çukurova Belediye Başkanı Kozay, geçen dönemki belediye başkanı Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da içlerinde olduğu 49 zanlının işlemleri tamamlandı.

Çukurova Belediyesinde 34 tutuklama! Mevcut ve eski başkan cezaevine gönderildi

ESKİ VE YENİ BAŞKAN TUTUKLANDI

Hakimlik, Başkan Kozay ve geçen dönemki belediye başkanı Çetin ile 3 belediye başkan yardımcısının da aralarında yer aldığı 34 şüphelinin tutuklanmasına, aralarında 1 belediye başkan yardımcısı da olan diğerlerinin adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte taraftan hakkında gözaltı kararı olan 2 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Çukurova Belediyesinde yapılan ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üstünden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesindeki "istisna" hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaşlarının ödendiği iddiaları ile alakalı "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma açılmıştı.

Çukurova Belediyesinde 34 tutuklama! Mevcut ve eski başkan cezaevine gönderildi

19 EKİM'DE OPERASYON YAPILMIŞTI

Dosya çerçevesindeki ihbarlar sonrasında Çukurova Belediyesinden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 senelerine ait ihale ve doğrudan temin evrakları üstünde 3 kişilik bilirkişi heyetince yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda, Çukurova Belediye Başkanı Kozay, geçen dönemki belediye başkanı Çetin, 4 belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin 1 yöneticisinin de içinde olduğu 51 şüpheliye yönelik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tarafından 19 Ekim'de operasyon yapılmıştı.

Operasyonda, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile geçen dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aranan 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 49'a yükselmişti.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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