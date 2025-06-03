Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kişiyi görevlendirmişti! Anayasa toplantısında tarih netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kişiyi görevlendirmişti! Anayasa toplantısında tarih netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yeni anayasa çalışmaları için 10 kişilik bir ekip görevlendirilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantı tarihini ve içeriği açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün akşam Kabine toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan 11 kişilik anayasa komisyonunun ilk toplantısını Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirileceğini açıklayan Yılmaz, komisyonun geniş bir istişare zemininde çalışacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILABİLİR

Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bayram öncesinde, sadece komisyonun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Asıl yoğun ve kapsamlı çalışmalar ise bayram sonrasında yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantılara katılımı kendi takdirlerindedir. Zaman zaman katılacaklarını ifade ettiler. Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek; genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak. Bu kapsamda çalıştaylar da gündemimizde. Hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek; bu konuda bir sınırlamamız yok".

"ZİYARETLER DE YAPACAĞIZ"

Bu komisyon parti idaresinin, meclisin ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Bu, elbette diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu, tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Biz kendi perspektifimizden çalışmamızı ortaya koyacağız. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz".

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Kupa ne zaman oynanacak, yeni format nasıl? 2025 eşleşmeleri belli olduPeugeot Haziran 2025 fiyat listesi belli oldu! Peugeot 208, 2008, 3008, 5008 modelleri ne kadar oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir tost daha yemek için yaptığı plan mide bulandırdı! Gerçek, görüntülerde ortaya çıktı - GündemBir tost daha yemek için yaptığı plan mide bulandırdı! Gerçek, görüntülerde ortaya çıktıBakan Uraloğlu, Kurban Bayramı önlemlerini tek tek açıkladı! 11 milyonluk ceza... - GündemBakan Uraloğlu, Kurban Bayramı önlemlerini tek tek açıkladıKurban Bayramı öncesi açıklandı! Cezaevlerinde açık görüş kararı - GündemCezaevleri ile ilgili yeni kararTürk ve İslam düşmanı Wilders çekildi, Hollanda'da hükümet düştü - GündemHollanda'da hükümet düştü!Kurban Bayramı'nda yola çıkacaklar dikkat, Bakanlık tek tek duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir... - GündemBayramda yola çıkacaklar dikkat! İşte alınan tedbirlerİzmir'de grev altıncı gününde... İşçiler ne istiyor, belediye ne diyor? - Gündemİşçiler ne istiyor, belediye ne diyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...