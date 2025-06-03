Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kişiyi görevlendirmişti! Anayasa toplantısında tarih netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yeni anayasa çalışmaları için 10 kişilik bir ekip görevlendirilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantı tarihini ve içeriği açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün akşam Kabine toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan 11 kişilik anayasa komisyonunun ilk toplantısını Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirileceğini açıklayan Yılmaz, komisyonun geniş bir istişare zemininde çalışacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILABİLİR

Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bayram öncesinde, sadece komisyonun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Asıl yoğun ve kapsamlı çalışmalar ise bayram sonrasında yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantılara katılımı kendi takdirlerindedir. Zaman zaman katılacaklarını ifade ettiler. Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek; genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak. Bu kapsamda çalıştaylar da gündemimizde. Hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek; bu konuda bir sınırlamamız yok".

"ZİYARETLER DE YAPACAĞIZ"

Bu komisyon parti idaresinin, meclisin ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Bu, elbette diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu, tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Biz kendi perspektifimizden çalışmamızı ortaya koyacağız. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz".