Kurban Bayramı'nda yola çıkacaklar dikkat, Bakanlık tek tek duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir...

İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı tatili için trafik tedbirlerini yayınladı. Buna göre belirlenen lokasyonlarda istisnalar dışında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişlerine izin verilmeyecek. İşte detaylar.

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 4 Haziran saat 16.00'dan 6 Haziran saat 11.00'e kadar bazı yollara girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Basın Açıklaması şu şekilde:

“Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak; vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla;

04.06.2025 Çarşamba günü saat 16.00’dan itibaren 06.06.2025 Cuma günü saat 11.00’a kadar;

Ankara ili istikametine;

• Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar,

• Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı İlçesine kadar,

• D-100 karayolu İstanbul İlinden Bolu İli Gerede İlçesine kadar,

• D-750 karayolu Bolu İli Gerede İlçesinden Ankara iline kadar,

İzmir ili istikametine;

• O5 (Gebze-İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren,

• D-200 karayolu Ankara ilinden Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar,

• D-260 karayolu Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden Afyonkarahisar iline kadar,

• D-300 Karayolunda Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren,

Antalya ili istikametine;

• D-650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren,

• D-200 karayolu Ankara ilinden Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar,

• D-260 karayolu Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden Afyonkarahisar iline kadar,

• D-300 Karayolunda, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesi trafik düzeni ve güvenliğine katkı sağlayacaktır.

BU İSTİSNALAR HARİÇ!

Ancak, yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerinin tedarik süreçlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla yukarıda belirtilen ürünleri taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.”