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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Zonguldak adaylarını ilan etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Zonguldak, Seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak mitinginde açıklamalarda bulundu. 7 ilçe belediye başkan adayını da tanıtan Erdoğan, "Hizmetlerin katlanarak devamı için 31 Mart seçimleri çok çok önemli." dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda yerel seçim öncesi düzenlenen ilk mitingine katıldı. Erdoğan, konuşmasında önemli mesajlar verdi.

    İLÇE ADAYLARINI TANITTI

    Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'yi temsil edecek ilçe belediye başkan adaylarını da tanıttı. Aday listesi şu şekilde:

    Alaplı: Recep Ocak

    Çaycuma: Bünyamin Bostancı

    Devrek: Özcan Ulupınar

    Ereğli: İbrahim Sezer

    Gökçebey: Erkan Soner Kodaman

    Kilimli: Kamil Altun

    Kozlu: Ali Bektaş

    "BU SEÇİMLER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

    Öte yandan Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Zonguldak merkezle birlikte 15 ilçe ve beldemize doğalgazı gönderdik. Önümüzdeki dönemde Beycuma, Elvanpazarcık, Kandilli, Karaman, Karapınar ve Nebioğlu'na doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Hizmetlerin katlanarak devamı için 31 Mart seçimleri çok çok önemli. Ben şimdi bugün sizinle burada önemli bir ahitleşmeyi yapmak istiyorum. Belediye Başkanımız Dr. Ömer Selim Alan kardeşimizin Zonguldak'ı nereden nereye gittiğini hepimiz görüyoruz. Çevreden ulaşıma, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar her alanda Zonguldak'ın marka değerini yükseltti, şehrimizin çehresini değiştirdi. Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı.

    "ÇOK GÜÇLÜ DESTEK BEKLİYORUM"

    Bilesiniz ki buranın Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanının eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak, çok daha farklı yere gelecektir. Hiç endişeniz olmasın. İnşallah 31 Mart'tan sonra bu hizmetlere yenilerini ekleyeceğiz. Zonguldak'ın tercihinin yine AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan yana olacağından asla şüphe duymuyorum. Sizlerden Ömer Selim kardeşimizin yanı sıra ilçe belediye başkan adaylarımıza da çok güçlü destek bekliyorum."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ZonguldakSeçimCumhurbaşkanı ErdoğanAk Parti
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Zonguldak adaylarını ilan etti
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