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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü: Karadeniz’deki güvenlik gündemi masada

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü: Karadeniz’deki güvenlik gündemi masada
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde yaşanan SİHA saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, Karadeniz’de seyrüsefer emniyeti için Rusya ve Ukrayna ile temasların sürdüğünü vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

TİCARİ İLİŞKİLER MASADA

Görüşmede Ankara ile Sofya arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini her alanda ileriye taşıyacak hamleleri sürdüreceklerini belirtti.

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Erdoğan, özellikle ticaret hacmini artıracak ve ortak projeleri hızlandıracak somut adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü: Karadeniz’deki güvenlik gündemi masada
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü: Karadeniz’deki güvenlik gündemi masada

"KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİ İÇİN RUSYA VE UKRAYNA İLE TEMASTAYIZ"

Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bölgede güvenliğin sağlanması adına hem Rusya hem de Ukrayna tarafıyla diplomatik temasların kesintisiz yürütüldüğünü aktardı.

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Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri de Karadeniz'deki güvenlik riski oldu. Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) meydana gelen SİHA saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, Başbakan Radev’e ve Bulgaristan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

COP31 LİDERLER ZİRVESİ İÇİN ANTALYA DAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin sonunda Bulgaristan Başbakanı Radev’i, 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya’da ev sahipliği yapılacak olan COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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