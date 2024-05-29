Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ziyareti için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yapacağı iade-i ziyaret hakkında konuştu. Erdoğan, "9 Haziran'dan sonra olacak" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmiş; Erdoğan da CHP Genel Merkezi'ni ileri bir tarihte ziyaret edeceğini duyurmuştu.

"9 HAZİRAN'DAN SONRA OLACAK"

Gelişmeler merakla beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Özel ile görüşmesi için "9 Haziran'dan sonra olacak" dedi.

DERVİŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Erdoğan ayrıca Meral Akşener'den koltuğu devralan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise "Bugün bir görüşmemiz yok. Arkadaşlarımız, ilgili birimlerimiz görüşecekler. Görüşmememiz için hiçbir neden, sebep yoktur." cevabını verdi.