Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Ezelden aşığız biz bu millete, Hakk'a gider bu sevda, maya olur devlet ebed müddete. Her can, her gönülde tutar bu sevda, ırmak olur deryasına ulaşır, destan olur gönüllere kazınır, yedi iklim dört köşeyi dolaşır, eser burcu burcu tutar bu sevda" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

Millet sevgisine vurgu yapan Erdoğan, "Evet, bu sevda Türkiye'nin sevdasıdır. Bu sevda milletimizin sevdasıdır. Bu sevda Afrika'dan Asya'ya tüm mazlumların sevdasıdır. Bu sevda en çok da sizlerin sevdasıdır sevgili gençler" dedi.

Gençlere seslenen Erdoğan, "Sizleri en kalbî duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla her arkadaşınıza, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun Türkiye'nin her bir gencine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Aşkınız için, sevdanız için, salonlara sığmayan şu coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan, geleceği olan, göz aydınlığı siz değerli gençlerimizle bir arada olmanın, sizlerle buluşmanın, kucaklaşmanın heyecanı içerisindeyim" diye konuştu.

"GENÇLERDE TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YARINLARINI GÖRÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu muhteşem toplantıyı düzenleyerek şahsımı siz genç yol arkadaşlarımla bir araya getiren AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Gençlik kollarımız bünyesinde millete ve memlekete hizmet sevdasıyla gece gündüz koşturan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlerin Türkiye'nin geleceğindeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, "Sizlere bakarken, karşımdaki şu güzel topluluğa bakarken emin olunuz ki Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh yarınlarını görüyorum" dedi.

ÜNİAK bünyesinde yürütülen çalışmalara da değinen Erdoğan, "Türkiye'nin 81 vilayetindeki 208 üniversitede bir gencimize daha ulaşmak, bir gencimize daha yardımcı olmak, bir gencimizi daha saflarımıza dahil etmek için mücadele veren ÜNİAK'lı gençlerimizle gurur duyuyorum" diye konuştu.

450 BİN GENÇ ÜNİAK AİLESİNE KATILDI

ÜNİAK'ın üniversitelerde yürüttüğü çalışmaların sonuçlarına ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde ilk defa kayıt yaptıran toplam 450 bin gencimiz ÜNİAK ailesine katıldı. 'Kampüse hoş geldiniz' diyerek karşıladığımız gençlerimizin ilk durakları ÜNİAK oldu" dedi.

Üniversite hayatının her aşamasında gençlere destek verdiklerini belirten Erdoğan, "İlk günün heyecanından sınav dönemlerinin telaşına, kantinlerde, bahçelerde, yurtlarda, etkinliklerde kurulan dostluklardan verilen emeklerin neticesinin alındığı mezuniyet sevincine kadar üniversite hayatının hemen her aşamasında birbirinden özgün projeler ve faaliyetlerle gençlerimizin yanında olan ÜNİAK'lı kardeşlerimi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

KÜLTÜR, SANAT VE E-SPOR ETKİNLİKLERİNE ÖVGÜ

ÜNİAK teşkilatının kampüslerde yürüttüğü kültürel, akademik ve sosyal faaliyetleri takdirle takip ettiğini söyleyen Erdoğan, gençlerin birçok farklı alanda çalışmalar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Erdoğan, "ÜNİAK'lı gençlerimiz maşallah hiçbir alanı boş bırakmıyor. Kültür, sanat, akademi ve edebiyat buluşmalarından spor ve e-spor turnuvalarına hemen her alanda kıymetli çalışmalara imza atıyorsunuz" diye konuştu.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DESTEK

Gençlerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine de değinen Erdoğan, "Ülkemizin farklı şehirlerine gerçekleştirilen gezi programlarından insani yardım, çevre gibi alanlardaki sosyal sorumluluk projelerine uzanan geniş bir yelpazede gençlerimize yönelik başarılı programlar düzenliyorsunuz" dedi.

Söz konusu çalışmaların gençlerin kişisel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirten Erdoğan, "Gençlerimizin ufkunu açan, akademik ve sosyal yönlerini geliştirmelerine yardımcı olan bu projeleri fevkalade değerli bulduğumu bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yönelik politikalar üzerinden muhalefete sert eleştiriler yöneltti. Siyasi rakipleriyle aralarında temel bir vizyon farkı olduğunu belirten Erdoğan, "Onlar gençleri para kulelerini, para kutularını, para çantalarını aklamak için paravan olarak kullanırken biz sizin çalışmalarınızla gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Onlar sırf kendi pisliklerini örtmek için gençlere adres olarak sokakları gösterirken biz gençlerimizin ayağına taş değmesin diye uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GENÇLER YARININ TÜRKİYE'SİNİN KURUCU KADROLARIDIR"

Gençlerin siyasetteki rolüne dikkat çeken Erdoğan, "Onlar gençlerin omuzlarına basarak siyasi ikbal devşirirken biz siyaseti gençler için yapıyor, gençliği siyasetin öznesi hâline getiriyoruz. Çünkü bizim için gençler bu ülkenin geleceğidir. Bizim için gençler yarının Türkiye'sinin kurucu kadrolarıdır. Bizim için gençler siyasetin ruhudur, heyecanıdır, dinamizmidir. Gençlik hareketimizin de iktidarlarımızın da göz bebeği, göz nurudur" dedi.

"MUHALEFETLE ARAMIZDA 180 DERECELİK BAKIŞ AÇISI FARKI VAR"

İktidar ile muhalefetin gençlere yaklaşımının birbirinden tamamen farklı olduğunu savunan Erdoğan, "Onun için bizimle muhalefet arasında sadece kalite ve kalibre farkı yok. Onlarla aramızda aynı zamanda ufuk farkı var, zihniyet farkı var. Gençlere yaklaşımda 180 derecelik bakış açısı farkı var" diye konuştu.

Tüm gençlere eşit şekilde yaklaştıklarını vurgulayan Erdoğan, siyasi görüş ayrımı yapmadan gençleri kucakladıklarını ifade ederek muhalefetin tutumunu eleştirdi.

"MUHALEFET GENÇLERİ UCUZ İŞ GÜCÜ OLARAK GÖRÜYOR"

Muhalefetin gençlere yaklaşımını eleştirmeyi sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi zaman kökenine, kimi zaman hayat tarzına, kimi zaman gençlerin ideolojisine bakıyor. Muhalefet gençleri siyasi faaliyetleri için ucuz iş gücü olarak görürken biz gençleri siyasetin bizatihi aktörü olarak görüyoruz. Onlar gençleri yolsuzlukları ve ahlaksızlıkları aklama protestolarında öne sürülecek hazır kıta olarak görürken biz hiçbir zaman ayrım yapmadan tüm gençlerimizi anne babalarının emaneti olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İktidar ile muhalefetin gençlik politikaları arasında derin bir zihniyet farkı bulunduğunu savunan Erdoğan, "Bu derin zihniyet farkını çok iyi anlamanızı, başta olmak üzere herkese de anlatmanızı her birinizden önemle rica ediyorum" dedi.

ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BAŞARI MESAJI

Üniversite öğrencilerine başarı dileklerini ileten Erdoğan, "Bu vesileyle sizlere, sayı itibarıyla dünyanın pek çok ülkesinin nüfusunu geride bırakan üniversite gençliğimize Allah'tan zihin açıklığı diliyorum. Yurt dışında lisans ve lisansüstü eğitimlerini sürdüren öğrencilerimize aynı şekilde Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum. Mevla sizleri nazarlardan, kem gözlerden muhafaza buyursun" diye konuştu.

Gençlerle birlikte yol yürümekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Şahsıma böylesine güçlü bir gençlikle, sizler gibi şahsiyetli, cesur, hedef ve istikamet sahibi bir gençlikle yol yürümeyi nasip eden Cenab-ı Allah'a bir kez daha hamdediyorum" ifadelerini kullandı.

"SİZ GENÇLERİMİZLE ADETA YENİDEN DOĞUYORUZ"

Türkiye'nin geleceğinde gençlerin üstleneceği role vurgu yapan Erdoğan, bir bilim insanının "Bir millet her nesilde yeniden doğar" sözünü hatırlattı.

Erdoğan, "İşte biz de millet olarak etrafımızı saran onca çatışmaya, krize ve kaosa rağmen siz gençlerimizle adeta yeniden doğuyoruz. Gençler, binlerce yıllık bir medeniyetin, köklü bir devlet geleneğinin, büyük bir ilim ve irfan hazinesinin taşıyıcısı bu millet tarih sahnesine yeniden çıkıyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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