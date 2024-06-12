Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid’e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk temas geldi. Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya gelerek basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki gelişmeler, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi.

Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

İKİLİ İLİŞKİLER VE GAZZE GÜNDEMDE

İletişim Başkanlığı, görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden, savunma sanayii alanında iş birliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağını belirtti.

Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya’nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin’e verdiği desteğin çok önemli olduğunu, bu süreçte uluslararası camianın İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Kral Felipe’i en kısa vakitte mutlaka Türkiye’ye beklediğini söyledi.

HÜKÜMETLER ARASI 8. ZİRVE YARIN!

Erdoğan yarın ise Türkiye ile İspanya arasında hükümetler arası 8. zirve, siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki "kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" hedefiyle Madrid'de yapılacak iş forumuna katılacak.

Forum çerçevesinde finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Hükümetlerarası 8. zirvenin amacı, "iyi seviyede olan siyasi ilişkileri, bölgesel ve uluslararası ortak tutumla geliştirmek, ekonomik, ticari ve yatırım olanaklarını zenginleştirmek ve bu şekilde kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" olacak.