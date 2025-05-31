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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Orban'ın görüşmesinde Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için çalıştıklarını, işbirliğinin önümüzdeki süreçte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarıyla ileriye taşınacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Başbakan Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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