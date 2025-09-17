Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Menderes, Zorlu ve Polatkan&#039;ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan; idamlarının 64. yılında Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı andı. Erdoğan, "Haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı katledilişlerinin 64’üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum" dedi.

Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 64. yılında anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için anma mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı - 1. Resim

"RAHMETLE YA EDİYORUM"

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı katledilişlerinin 64’üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

