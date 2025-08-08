"Ayşe Tatile Çıktı” filminde bomba isim: Adnan Menderes'i canlandıracak oyuncu belli oldu

Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, Kıbrıs Harekâtı’nın 51. yıldönümünde Kıbrıs’ta sete çıkan “Ayşe Tatile Çıktı” filminin kadrosuna katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 1957–1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi beyazperdeye taşıyan Özer Feyzioğlu’nun yazıp yönettiği film 28 Kasım’da sinemalarda seyirciyle buluşacak.

FİLMDE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ROL ALIYOR

Filminde; Emre Bey, Almida Ada, Didem İnselen, Selen Öztürk, Renan Bilek, Fırat Doğruloğlu, Engin Hepileri ve Cemal Hünal gibi birçok ünlü isim yer alıyordu.