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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Safiye Soyman'a başsağlığı diledi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Safiye Soyman&#039;a başsağlığı diledi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın MS hastası oğlu Harun Akaröz önceki gece fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. 47 yaşındaki Akaröz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evlat acısı yaşayan Safiye Soyman'a destek mesajları yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ünlü sanatçıyı arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'ı telefonla arayarak oğlu Harun Akaröz'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

24 SENEDİR MS HASTALIĞI İLE MÜCADELE EDİYORDU

Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun önceki akşam solunum yetmezliği şikayeti ile kaldırıldığı hastanede vefat etti. 

CENAZE NAMAZI BUGÜN

Faik Öztürk ise Akaröz'ün vefatının ardından "Canımız, oğlumuz Harun Akaröz'ü kaybettik.Cenazesi 28 Temmuz pazar günü ikindi namazına müteakip Bodrum Gündoğan merkez camiinden, Gündoğan belde mezarlığına defnedilecektir." notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu. 

SEDA SAYAN KATILAMAYACAK

Öte yandan bir süredir eşi Çağlar Ökten ile Amerika'da olan Safiye Soyman'ın en yakın arkadaşı Seda Sayan ise uygun uçuş bulamadığı için cenaze törenine katılamayacağını öğrenildi. Sayan “Buradan dua göndermek dışında elimden başka bir şey gelmiyor” dedi. 

 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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