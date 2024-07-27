Harun Akaröz’ün vefatının ardından Safiye Soyman’ın sözleri yürek yaktı: Bütün hayatımı ona adadım

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın yıllardır MS hastalığıyla mücadele veren oğlu Harun Akaröz, 47 yaşında hayatını kaybetti. Evladının vefatının ardından daha önce bir programda konuşan Soyman’ın sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti. 26 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü. Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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“O BENİM DÜNYAM…”

Yıllardır evladına bebek gibi bakan Safiye Soyman, daha önce katıldığı bir programda Harun’a olan düşkünlüğünden bahsetmişti. Oğlunun daha rahat etmesi için Burdur’un Ağlasun ilçesinde bir ev alan Soyman, “Sıcak Harun’a iyi gelmiyor. Burdur’da çok güzel bir ev açtık. Bahçeler içinde, gökyüzü ağaçtan gözükmüyor” demişti.

Konserlerinden arta kalan zamanını Harun’a ayıran şarkıcı, “Benim yardımcım orada yaşadığı için oraya gittiler ve orada konuşmaya başladı. Hemen orada bir ev kurduk. Benim çocuğum nerede kendini iyi hissediyorsa orada yaşasın. Yazın orada kalıyor, ben sürekli gidip geliyorum. Sürekli çocuğumun yanındayım. O benim dünyam” şeklinde konuşmuştu.

“HEP GÜLEN TARAFIMI GÖSTERDİM”

Evladına yıllardır bakan Soyman “Yanına sık sık gidiyorum. Günde 30 kere görüntülü arıyorum. Ömrüm benim… İşim ve Harun… Bütün hayatımı ona adadım. Ne yedi, ne içti, nasıl nefes alıyor, ne yapıyor… Hep böyle gülen tarafımı göstermişimdir. Allah-u Teâlâ bana öyle bir enerji verdi ki, sen ayakta durmalısın ki bakmalısın. Çocuklarım benim yüzüme bakıyor, benden feyz alıyorlar” ifadeleriyle yürekleri sızlatmıştı.