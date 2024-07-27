Safiye Soyman’ın MS hastası oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Safiye Soyman’ın MS hastası oğlu Harun Akaröz 47 yaşında vefat etti. Acı haberle yıkılan Soyman, “Allah’ım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü” dedi.

Safiye Soyman’ın oğlu Harun bu sabah vefat etti. Soyman, aldığı acı haberle yıkıldı.

"UYKUSUNDA ÖLDÜ"

Ünlü sanatçı Safiye Soyman evlat acısıyla sarsıldı. Müge Dağıstanlı'ya konuşan Soyman: “Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allah'ım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım” dedi.

EVLADINA BEBEK GİBİ BAKIYORDU

Yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden oğlu için Ağlasun'un Yeşilbaş Köyü'nde ev tutan ve oğlunu en iyi koşullarda yaşatan Soyman, evladına bebek gibi bakıyordu.

26 YIL ÖNCE TEŞHİS KONMUŞTU

Ünlü sanatçı, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği Ziya Akaröz ile on beş yıl evli kaldı. Bu evlilikten Ümran adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu oldu. 5 yıl evli kalan çift boşandı.

Safiye Soyman'ın sağlıklı bir yaşam sürdüren oğlu Harun Akaröz'ün hayatı, yaklaşık 26 yıl önce bir kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisiyle altüst oldu. Hastalığı hızlı ilerleyen ve yatalak olan Harun Akaröz’ün annesi Soyman, oğluna çok iyi bakıyordu.

AYAĞINDAKİ KARINCALANMAYLA DOKTORA GİTTİ

Soyman, oğlunun hastalığına yakalanma sürecini verdiği bir röportajda açıklamıştı. Hastalık seyrinin oğlunun ayağında karıncalanmayla baş gösterdiğini söyleyen Soyman, “O dönemde oğlum bana 'Anne ayağımda karıncalanma var' dedi, daha sonra ayakları birbirine dolanmaya başladı. Doktora gitti ancak 'Bir şey yok' demişler. Daha sonra gözünden anladım ve 'Oğlum bir göz doktoruna git' dedim. Orada da bir şey bulamadılar. 'MR çektirelim' dedim hastalık MR'dan sonra tespit edildi” ifadelerini kullanmıştı.