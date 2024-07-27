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Safiye Soyman’ın Ziya Akaröz ile evliliğinden Ümran ve Harun adında 2 çocuğu var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Safiye Soyman’ın Ziya Akaröz ile evliliğinden Ümran ve Harun adında 2 çocuğu var

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen ismi Safiye Soyman, Bülent Ersoy ve Banu Alkan ile beraber Dünya Güzellerim Tatilde programında yer almıştı. Bugün MS hastası olan oğlu Harun Akaröz'ü kaybetmesiyle yürekleri yakarken Safiye Soyman'ın kaç çocuğu var araştırıldı.

Son zamanlarda adından söz ettiren Safiye Soyman'ın bugün oğlunu kaybetmesi yürekleri yakarken Soyman'a başsağlığı mesajları paylaşıldı.

SAFİYE SOYMAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Soyman'ın 1974 yılında evlendiği Ziya Akaröz ile evliliğinden Ümran Erler ve Harun Akaröz adından 2 çocuğu vardır.

Akaröz ile 1985 yılında yollarını ayırdı.

Safiye Soyman’ın Ziya Akaröz ile evliliğinden Ümran ve Harun adında 2 çocuğu var - 1. Resim

SAFİYE SOYMAN İLE FAİK ÖZTÜRK EVLİ Mİ, NEDEN EVLENMİYOR?

3 Mart 1961 tarihinde dünyaya gelen Soyman, 2000 yılından beridir iş insanı Faik Öztürk ile beraber yaşıyor.

Soyman, evlenmeme nedenini verdiği bir röportajda şöyle aktarmıştı:

"Boşanmamak için evlenmiyorum, çünkü engelli bir oğlum var. Evlenmememde oğlumun etkisi büyük. Ancak ben ne metres hayatı yaşıyorum, ne de nikâhsız çocuk yapıyorum. Kimsenin üstüne kuma da gitmedim. Bu tartışmadan sonra olan bana oldu."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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