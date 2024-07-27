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Harun Akaröz’ün babası Ziya Akaröz ile Safiye Soyman 1974 yılında evlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Harun Akaröz’ün babası Ziya Akaröz ile Safiye Soyman 1974 yılında evlendi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden biri olan Safiye Soyman'ın MS hastalığı olan oğlu Harun Akaröz'ün bugün hayatını kaybetmesinin ardından Safiye Soyman'ın oğlunun babası kim merak edilirken Soyman'ın acı gününde sevenleri destek oldu.

Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz sağlıklı bir hayat yaşarken belirtilerin ardından çektirdiği MR sonucunda MS hastası olduğunu öğrenmişti. Akaröz'ün bugün hayatını kaybetmesiyle beraber neden öldüğü de merak edildi.

SAFİYE SOYMAN'IN OĞLU HARUN AKAÖZ'ÜN BABASI KİM?

Harun Akaröz'ün babası Ziya Akaröz ile Safiye Soyman görücü usulü 1974 yılında evlendi. 

Soyman o zamanlarda 13 yaşında olurken çiftin Harun Akaröz ve Ümran Erler adında iki çocuğu oldu. 1985 yılında Ziya Akaröz ile yollarını ayırdı.

Harun Akaröz’ün babası Ziya Akaröz ile Safiye Soyman ile 1974 yılında evlendi - 1. Resim

SAFİYE SOYMAN'IN OĞLU ÖLDÜ MÜ?

Müge Dağıstanlı'ya konuşan Soyman oğlunu kaybetmesinin ardından şu sözleri söyledi:

“Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allah'ım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım”

MS hastalığına yakalandığı günleri Soyman şu sözlerle anlatmıştı:

“O dönemde oğlum bana 'Anne ayağımda karıncalanma var' dedi, daha sonra ayakları birbirine dolanmaya başladı. Doktora gitti ancak 'Bir şey yok' demişler. Daha sonra gözünden anladım ve 'Oğlum bir göz doktoruna git' dedim. Orada da bir şey bulamadılar. 'MR çektirelim' dedim hastalık MR'dan sonra tespit edildi”

Harun Akaröz’ün babası Ziya Akaröz ile Safiye Soyman ile 1974 yılında evlendi - 2. Resim

SAFİYE SOYMAN İLE FAİK ÖZTÜRK EVLİ Mİ?

 Soyman ile Öztürk 2000 senesinden beridir. birlikte yaşamaktalar.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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