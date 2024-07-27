Safiye Soyman’ın oğlu Harun Akaröz, bu sabah vefat etti
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Televizyon ekranlarının başarılı isimlerinden olan Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün bugün hayatını kaybetmesinin ardından Safiye Soyman'ın oğluna ne oldu, hastalığı neydi araştırlırken Soyman'a destek için mesajlar paylaşıldı.
Uzun yıllardır ekranlarda adından söz ettiren Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'ün bugün vefat etmesinin ardından sevenleri başsağlığı mesajı yollarken Soyman, hissettiği acı duyguları sevenlerinin yüreklerini yaktı.
SAFİYE SOYMAN'IN OĞLU HARUN AKARÖZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN?
Soyman'ın oğlu olan Harun Akaröz, vefat etti. Oğlu için Ağlasun'un Yeşilbaş Köyü'nde ev tutan isim oğluna uzun yıllardır iyi şartlar içerisinde bakıyordu.
Soyman, Müge Dağıstanlı'ya şu sözleri söyledi:
“Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allah'ım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım” dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi