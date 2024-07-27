Safiye Soyman’ın oğlu Harun Akaröz, bu sabah vefat etti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Temmuz 2024 14:53 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 14:59 - Güncelleme:

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Televizyon ekranlarının başarılı isimlerinden olan Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün bugün hayatını kaybetmesinin ardından Safiye Soyman'ın oğluna ne oldu, hastalığı neydi araştırlırken Soyman'a destek için mesajlar paylaşıldı.

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