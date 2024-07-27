Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Safiye Soyman’ın oğlu Harun Akaröz, bu sabah vefat etti

Safiye Soyman’ın oğlu Harun Akaröz, bu sabah vefat etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Safiye Soyman’ın oğlu Harun Akaröz, bu sabah vefat etti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Televizyon ekranlarının başarılı isimlerinden olan Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün bugün hayatını kaybetmesinin ardından Safiye Soyman'ın oğluna ne oldu, hastalığı neydi araştırlırken Soyman'a destek için mesajlar paylaşıldı.

Uzun yıllardır ekranlarda adından söz ettiren Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'ün bugün vefat etmesinin ardından sevenleri başsağlığı mesajı yollarken Soyman, hissettiği acı duyguları sevenlerinin yüreklerini yaktı.

SAFİYE SOYMAN'IN OĞLU HARUN AKARÖZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Soyman'ın oğlu olan Harun Akaröz, vefat etti. Oğlu için Ağlasun'un Yeşilbaş Köyü'nde ev tutan isim oğluna uzun yıllardır iyi şartlar içerisinde bakıyordu.

Safiye Soyman’ın oğlu Harun Akaröz, bu sabah vefat etti - 1. Resim

Soyman, Müge Dağıstanlı'ya şu sözleri söyledi:

“Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allah'ım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım” dedi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye henüz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmadı - HaberlerTürkiye henüz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmadıMilas Ortaköy ve Türbe mahalleleri yakınında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - HaberlerMilas Ortaköy ve Türbe mahalleleri yakınında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor2028 Olimpiyat Oyunları, Los Angeles’ta yapılacak - Haberler2028 Olimpiyat Oyunları, Los Angeles’ta yapılacakİstanbul Çekmeköy’de Ömerli ve Baraj sokaklarda elektrik kesintisinin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor - Haberlerİstanbul Çekmeköy’de Ömerli ve Baraj sokaklarda elektrik kesintisinin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor2024 Paris Olimpiyatları’nda Rus ve Belaruslu sporcular tarafsız olarak yarışacak - Haberler2024 Paris Olimpiyatları’nda Rus ve Belaruslu sporcular tarafsız olarak yarışacakFenerbahçe ile Lugano maçının biletleri 29 Temmuz itibarıyla satışa çıkıyor - HaberlerFenerbahçe ile Lugano maçının biletleri 29 Temmuz itibarıyla satışa çıkıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...