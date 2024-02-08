Cumhurbaşkanı Erdoğan, son seçimde yüzde 81,5 oy aldığı ilçede meydan okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Sizler son seçimde yüzde 81,5 gibi rekor oyla bizleri bağrınıza bastınız. Sizlere olan minnettarlığımızı hizmet çıtamızı zirveye çıkararak tüm aleme göstereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kahta'da halka seslendi. Birbirinden önemli mesajlar veren Erdoğan, ilk olarak son seçimde oyların yüzde 81,5'ini aldığı Kahtalı vatandaşlara teşekkür etti.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Geçen sene Kahtalı kardeşlerime söz vermiştim. İlk fırsatta Kahta'nın misafiri olacağız demiştim. Nasip bugüneymiş. Gönüllerimizi buluşturan Rabbime hamdolsun. Kahta'da bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Kahta deyince akla ne gelir? Söz verdi mi sözünü yerine getirir.

"REKOR BİR OYLA BİZİ BAĞRINIZA BASTINIZ"

Sizler son seçimde yüzde 81,5 gibi rekor bir oyla bizleri bağrına bastınız. Bu defa da sandıkları patlatacaksınız inanıyorum. İstasyon talebiniz var pankartta gördüm. İçişleri Bakanıma da talimat verdim. Sizlere olan minnettarlığımızı hizmet çıtamızı zirveye çıkararak tüm aleme göstereceğiz. Millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Size mahcup olacak adımlar atmadık. 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidisiniz.

"VERDİĞİMİZ MÜCADELEYE SİZ ŞAHİTSİNİZ"

Bundan bir sene önce tarihimizin en büyük ve yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Kahtalı vatandaşlarımız da depremin yıkıcı etkisine maruz kaldılar. İlçemizde 62 kardeşimiz vefat etti. Rabbim deprem şehitlerinin tamamının ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Depremlerde ilçemizde 613 bina yıkıldı. Acil yıkılacak bina sayısı ise 197'ydi. Ağır kış şartlarına rağmen ilk günden itibaren depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk. Resmi kurumlarımızla, belediyelerimizle, STK'larımızla, gönüllülerimizle el ele vererek acil ihtiyaçları karşılamaya gayret ettik. İrademizi aşan sebepler dolayısıyla gecikmeler yaşanmış olabilir ama 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz.

Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz. Biz bunlara aldırmadan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Depremin birinci yıldönümünde inşasını tamamladığımız afet konutlarının teslimini yapmaya başladık.

"BAŞKALARI HANGİ GÜNDEMLERİN KUYRUĞUNA TAKILIRSA TAKILSIN..."

Cumartesiden bu yana Hatay'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, bugün de Adıyaman'da kura ve anahtar teslim törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kahta'da 535'i merkezde, 165'i kırsalda toplam 700 deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Yeni evlerinin hak sahibi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Deprem konutlarının teslimine hız kesmeden devam edeceğiz. Bu konuda Kahtalılardan müsterih olmasını özellikle istirham ediyorum. Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Bizim derdimiz millet, gayemiz hizmettir.

Başkaları hangi gündemlerin kuyruğuna takılırsa takılsın, başkaları hangi hesapların peşinde koşarsa koşsun bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir. Depremzedelerimizi bir an önce huzurlu, güvenli ve dayanıklı yuvalarına kavuşturmaktır. Ülkemizin hangi köşesinde çözülecek hangi mesele varsa biz vaktimizi ve enerjimizi ona teksif ederek işimize bakıyoruz.

"KÜÇÜK HESAPLAR YAPAN DEPREM TURİSTLERİNDEN OLMADIK"

Sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle, güvenliğiyle ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Bakınız birileri deprem bölgesini seçimden seçime hatırlayabilir, birileri hepimizi derinden yaralayan böyle büyük bir acı üzerinden siyaset de yapabilir ama biz böyle basit ve küçük hesaplar yapan deprem turistlerinden olmadık, hiçbir zaman olmayacağız.

14-28 Mayıs imtihanını alnımızın akıyla vermiştik. Şimdi önümüzde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri var. 31 Mart imtihanını da başarıyla verdikten sonra önümüzde sadece icraata yoğunlaşacağımız 4 seneden fazla süremiz olacak. Bu kritik dönemi çok iyi değerlendireceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Sizlerden ve ülkemizin diğer şehirlerinde yaşayan Kahtalı kardeşlerimden 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adaylarımıza çok güçlü bir destek bekliyorum."