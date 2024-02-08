Erdoğan, Adıyaman'da anahtar teslim töreninde konuşuyor
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da Afet Konutları Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Adıyaman 6 Şubat depremlerinden en çok yara alan yerlerden. Depremde yıkılan 6 binin üzerindeki binaya ilave olarak 19 binin üzerinde yıkılması gereken bina vardı. Toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi.
Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini evlerine-işlerine kavuşturmayı umuyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi