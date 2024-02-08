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    • Erdoğan, Adıyaman'da anahtar teslim töreninde konuşuyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erdoğan, Adıyaman&#039;da anahtar teslim töreninde konuşuyor

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da Afet Konutları Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Adıyaman 6 Şubat depremlerinden en çok yara alan yerlerden. Depremde yıkılan 6 binin üzerindeki binaya ilave olarak 19 binin üzerinde yıkılması gereken bina vardı. Toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. 

    Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini evlerine-işlerine kavuşturmayı umuyoruz. 

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > Erdoğan, Adıyaman'da anahtar teslim töreninde konuşuyor
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