Erdoğan, Adıyaman'da anahtar teslim töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da Afet Konutları Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Adıyaman 6 Şubat depremlerinden en çok yara alan yerlerden. Depremde yıkılan 6 binin üzerindeki binaya ilave olarak 19 binin üzerinde yıkılması gereken bina vardı. Toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi.

Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini evlerine-işlerine kavuşturmayı umuyoruz.

Ayrıntılar geliyor...