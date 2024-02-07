Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesindeydi! Rusya lideri Türkiye ziyaretini erteledi

Dünya, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 12 Şubat'ta gerçekleştireceği Türkiye ziyaretine kilitlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli konularda görüşmesi beklenen Rusya lideri Putin'in ziyaretini ertelediği öğrenildi.

Ukrayna ile savaşın ardından ilk kez Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ve dünyanın gözünün çevrildiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta yapılması planlanan Türkiye ziyareti ertelendiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...