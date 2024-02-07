Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesindeydi! Rusya lideri Türkiye ziyaretini erteledi
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dünya, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 12 Şubat'ta gerçekleştireceği Türkiye ziyaretine kilitlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli konularda görüşmesi beklenen Rusya lideri Putin'in ziyaretini ertelediği öğrenildi.
Ukrayna ile savaşın ardından ilk kez Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ve dünyanın gözünün çevrildiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta yapılması planlanan Türkiye ziyareti ertelendiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi