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    • Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesindeydi! Rusya lideri Türkiye ziyaretini erteledi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesindeydi! Rusya lideri Türkiye ziyaretini erteledi
    Haber, Dünya, Güncel, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünya, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 12 Şubat'ta gerçekleştireceği Türkiye ziyaretine kilitlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli konularda görüşmesi beklenen Rusya lideri Putin'in ziyaretini ertelediği öğrenildi.

    Ukrayna ile savaşın ardından ilk kez Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ve dünyanın gözünün çevrildiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta yapılması planlanan Türkiye ziyareti ertelendiği öğrenildi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HaberDünyaGüncel
    Haberler > Dünya > Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesindeydi! Rusya lideri Türkiye ziyaretini erteledi
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