Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin D.A. olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Şahıs gözaltına alınmış ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan adli tahkikat başlatılmıştır" bilgisine yer verildi.