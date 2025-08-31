Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin D.A. olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Şahıs gözaltına alınmış ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan adli tahkikat başlatılmıştır" bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

