Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hediye! Plakasına bakan bir daha baktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi’nde bulunan Okluk Camii’nde cuma namazını kıldı.

Namaz sonrası önceki dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile bir araya gelen Erdoğan, bölge üzerine kısa bir görüş alışverişinde bulundu.

FABRİKADA ÖZEL HAZIRLATTI

Ziyarette ilginç bir detay da gençlik kollarından geldi. AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Ali Kalay’ın, Milas’ta bir fabrikada Cumhurbaşkanı için hazırlattığı özel elektrikli motosiklet beğeni topladı.

OKLUK YERLEŞKESİNDE KULLANILACAK

Kırmızı renkli, üç tekerlekli “buggy” tipi elektrikli motosiklet, Okluk yerleşkesinde kullanılmak üzere özel üretildi.

Ön camında Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan aracın plakası ise dikkat çekiciydi: 48 RTE 48.