Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Sağlık raflarda kaldı: Fiyatlar yükseldi, satışlarda büyük düşüş

Sağlık raflarda kaldı: Fiyatlar yükseldi, satışlarda büyük düşüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sağlık raflarda kaldı: Fiyatlar yükseldi, satışlarda büyük düşüş
Kuruyemiş, Fiyat Artışı, Eskişehir, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Satışını yaptığı kuruyemişlerin sağlık açısından önemli olduğunu ifade eden Recai Polat, son dönemde artan fiyatlar ve düşen alım gücü nedeniyle satışlarda ciddi azalma yaşandığını aktardı.

Eskişehir'de kuruyemiş satışı yapan Recai Polat, üzüm, hurma, kayısı, iğde, keçiboynuzu ve kuru incir gibi sağlığa faydalı pek çok ürünü müşterilerine sunduklarını söyledi. Kayısı, iğde ve keçiboynuzunun yaz aylarında daha çok tercih edildiğini belirten Polat, bu ürünlerin birden fazla şekilde tüketilebileceğini vurguladı.

HEPSİ BAĞIŞIKLIK DOSTU…

Keçiboynuzunun kaynatılarak içildiğinde öksürük, balgam ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini dile getiren Polat, "Üzümün kan yapıcı kayısının ise kabızlığı giderici etkisinin olmasından dolayı bağışıklık dostu besinlerdir" ifadelerini kullandı.

Recai Polat, genellikle reçel ve marmelat olarak tüketilen aynı zamanda tatlı ekşi tadıyla bilinen iğde için "Ülser önleyicidir bununla birlikte kan hastalıkları ve uykusuzluğa da iyi gelir" dedi.

Sağlık raflarda kaldı: Fiyatlar yükseldi, satışlarda büyük düşüş - 1. Resim

"HALKIN ALIM GÜCÜ ZAYIFLADI, FİYATLAR ARTTI"

Bu yıl işlerin durgun geçtiğini dile getiren Polat, "Yaz sezonunda özellikle bayramdan sonra işlerimiz yüzde elli oranında düştü. Halkın alım gücü zayıfladı, geçen yıla göre bazı fiyatlarda yüzde yüz artış yaşandı" dedi.

Polat, hava şartlarından da etkilenen kuru yemişler için "Dolu yağışları üzüm ve kayısı sayısını olumsuz yönde etkiledi" ifadelerini kullandı.

SOĞUK HAVA DEPOLARINDA MUHAFAZA EDİLİYOR

Ürünlerini soğuk hava depolarında muhafaza ettiklerini söyleyen Recai Polat, "1 yıllık ömre sahip olan bu besinleri yaz aylarında da gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Doğum için 46 bin TL ödenen özel hastanede vantilatör şoku! Yangın ihbarı sonrası ekipler teyakkuza geçti! Gerçek bakın ne çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay! Yastıktan çıktı, hiç düşünmeden gerekeni yaptı - YaşamYastıktan çıktı, hiç düşünmeden gerekeni yaptıYeni araştırma 97 bin kişide aynı sonucu verdi, uzmanlar uyardı: Kolon kanserinden korunmak için bunları yiyin - YaşamYeni araştırma 97 bin kolon kanserinde aynı sonucu verdi: Bunları yiyinTerleten havalar sona eriyor! Sıcaklıklar normale dönecek, tarih belli oldu - YaşamSıcaklıklar normale dönecek, tarih belli olduKuruyan göl karpuz tarlasına döndü, köylüler hayret etti: Kimse ekmedi, kendiliğinden ortaya çıktılar - YaşamKuruyan göl karpuz tarlasına döndüBahşiş için 150 metre koştu! Aracın kaputunda yolculuk yaptı... - YaşamBahşiş için yaptığı şoke etti! 150 metre koşup...Sındırgı depremi tarihi camiye de hasar verdi - YaşamSındırgı depremi tarihi camiye de hasar verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...