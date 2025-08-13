Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ünlü kuruyemiş zincirinde böceklenmiş ürün skandalı! Hepsi imha edildi

Ünlü kuruyemiş zincirinde böceklenmiş ürün skandalı! Hepsi imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gıda Denetimi, Ceza, Kuruyemiş, Adana, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 9 şubesi bulunan ünlü bir kuruyemiş zincirinde böceklenmiş ürünler ele geçirildi. Ürünler imha edilirken, işletmeye 63 bin 82 TL cezai işlem uyguladı.

Adana Seyhan'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili birimlerle birlikte gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimde merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi’nde bulunan Musko Erciyes Kuruyemiş isimli işletmede böceklenmiş ürünler tespit edildi.

Ünlü kuruyemiş zincirinde böceklenmiş ürün skandalı! Hepsi imha edildi - 1. Resim

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ, 63 BİN TL CEZA KESİLDİ 

El konulan torbalarca ürün imha edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve bozulmuş ürün barındırma suçundan işletmeye 63 bin 82 TL cezai işlem uyguladı.

Ünlü kuruyemiş zincirinde böceklenmiş ürün skandalı! Hepsi imha edildi - 2. Resim

Ünlü kuruyemiş zincirinde böceklenmiş ürün skandalı! Hepsi imha edildi - 3. Resim

Ünlü kuruyemiş zincirinde böceklenmiş ürün skandalı! Hepsi imha edildi - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Başkan Adalı sahip çıkmıştı! Solskjaer'den "ayrılık" açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Kulağına gerçekleri fısıldayan bir dostu da yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
30 milyar lira verildi! TOBB Nefes Kredisi'ne yoğun talep - Ekonomi30 milyar lira verildi! TOBB Nefes Kredisi'ne yoğun talepASELSAN'dan 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi - EkonomiASELSAN'dan 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesiZorlu mesai başladı! Saatte 4 bin 500 lira kazanıyorlar - EkonomiSaatte 4 bin 500 lira kazanıyorlarEmlak ofislerinde yeni dönem! Asılmaya başlandı, barkod da olacak - EkonomiYeni dönem başladı! Tek tek astılarİstanbul'da Yarısı Bizden'den en çok faydalanan ilçe: 5-6 yıl içinde sıkıntılı bina kalmayacak - Ekonomiİstanbul'da Yarısı Bizden'den en çok faydalanan ilçeErken kurudu, masrafı bile çıkarmadı! 250 kiloluk tarladan 80 kilo alınıyor - EkonomiErken kurudu, masrafı bile çıkarmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...