Yangın ihbarı sonrası ekipler teyakkuza geçti! Gerçek bakın ne çıktı
Güncelleme:
Kütahya'da çatı katından duman çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri beklemedikleri bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Çatı katındaki dumanın sebebi mangal keyfi çıktı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Hanımçeşme Mahallesi Selin Sokak'ta üç katlı bir apartmanın çatı katından yoğun duman çıktığı görüldü.
Bunun üzerine vatandaşlar, durumu endişeyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri hızla sevk edilirken, ekipler çatıda herhangi bir yangın belirtisi olmadığını fark etti.
DUMANIN KAYNAĞI MANGAL ÇIKTI
Dumanın kaynağının, bir grup vatandaşın çatı katında yakmış olduğu mangaldan geldiği anlaşıldı. Ekipler, durumu teyit ettikten sonra operasyonlarını sonlandırdı.
