'Yetişmez' diyenleri utandırdı! 1 günde 14 ton hasat, Kütahya'dan İstanbul ve Ankara'ya gönderiliyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki çiftçi Ali Temel, bölgenin iklim koşulları nedeniyle “yetişmez” denilen arazilerde gösterdiği azim ve kararlılıkla adeta imkânsızı başardı.

Geçen yıl deneme amacıyla ektiği biber fidelerinden elde ettiği verimle cesaretlenen Temel, bu yıl 160 dekar arazisine dolmalık, sivri, çarliston, demre, üç burun ve yeşil kıl biber çeşitlerini dikti. Çevresinden gelen “Burası Antalya değil, burada biber olmaz” uyarılarına aldırış etmeyen Temel, bugün günde 14 ton biber hasadı yapıyor.

Hasat edilen ürünler Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerdeki marketlere gönderilirken, sezon sonunda yaklaşık 1000 ton rekolte hedefleniyor. Yalnızca üretimiyle değil, istihdama katkısıyla da örnek olan Temel, hasat döneminde Uşak’tan gelen 70 kadın işçiye iş imkânı sağlıyor.

"GEÇEN YIL DENEDİK, GÜZEL SONUÇLAR ALDIK"

Bölgede genellikle arpa, buğday, şeker pancarı ve nohut gibi tahıl ürünlerinin yetiştirildiğini söyleyen Ali Temel, tavsiye üzerine biber yetiştiriciliğine başladığını belirtti. "İzmir Torbalı ilçesinden Mehmet ağabey geldi. Köyümüzün yakınındaki dinlenme tesisinde tanıştık. Bana birlikte biber yetiştiriciliği yapmayı önerdi. Buralarda olamayacağını söyledim. O da 'olur' deyince yetiştirmeye karar verdik ve verim aldık. Geçen yıl denemek için biber fideleri diktik ve güzel sonuçlar aldık." diyen Temel, mayıs ayında 160 dekar arazisinin tamamına dolmalık, sivri, çarliston, demre, üç burun ve yeşil kıl biber çeşitlerinin fidelerini diktiğini aktardı.

'YETİŞMEZ' DİYENLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Çevresinin olumsuz yaklaşımlarına rağmen biber yetiştiriciliğine yöneldiğini anlatan Temel, şöyle konuştu:

"İklim koşulları nedeniyle bölgemizde 'olmaz' denileni başardım. 'Burası İzmir, Antalya değil, burada açık arazide biber yetişmez, yapamazsın' dediler. Ancak kimseyi dinlemedim. Bu yıl 160 dekar tarlama biber fideleri diktim. Çok güzel verim alarak başarılı sonuç elde ettim. Günde 14 tona yakın biber hasadı yapıyoruz. Mahsulümüzü Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerdeki marketlere satıyoruz. Bu bölgede daha önce mısır, pancar, arpa ve buğday yetiştiriyorduk. Köylümüz başka bir ürüne dönsün diye örnek olmak istiyoruz."

Temel, yaklaşık 2,5 ay süren sezon sonunda 1000 tona yakın biber hasadı elde etmeyi hedeflediğine değinerek, gelecek yıllarda daha fazla arazide biber yetiştirmeyi planladığını vurguladı.

BİBERLERİ KADINLAR TOPLUYOR

Hasat sezonunda kadın istihdamı sağladıklarını dile getiren Temel, şunları kaydetti: