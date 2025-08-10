Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Korkutan gelişme! Kuraklık o ürünleri de tehdit ediyor: "Bu boyutta bir kriz yaşanmamıştı"

Korkutan gelişme! Kuraklık o ürünleri de tehdit ediyor: "Bu boyutta bir kriz yaşanmamıştı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Korkutan gelişme! Kuraklık o ürünleri de tehdit ediyor: &quot;Bu boyutta bir kriz yaşanmamıştı&quot;
Kuraklık, Adana, Narenciye, Su Krizi, Tarım, Don, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da her geçen gün artan hava sıcaklığı ve yaşanan kuraklık nedeniyle narenciye üreticileri tedirgin. Kozan Barajı'nda su seviyesi kritik düzeye gerilerken, üreticiler kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ağaçlarını kurtarmak istiyor. Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran'dan ise korkutan bir açıklama geldi. Kurtaran, "2005-2006'da baraj kapağı arızalandığında bile bu boyutta bir kriz yaşanmamıştı, şu anki durum çok daha ciddi boyuta ulaştı" ifadelerini kullandı.

Kışın yaşanan don felaketinin ardından üreticiler bu defa da kuraklık kriziyle karşı karşıya. Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Kozan Barajı'nda su seviyesi kritik noktalara geriledi.

Korkutan gelişme! Kuraklık o ürünleri de tehdit ediyor: "Bu boyutta bir kriz yaşanmamıştı" - 1. Resim

Narenciye üreticilerinin zor durumda kaldığı bölgede baraj çevresindeki kuruyan alanlar havadan görüntülenirken, suyun korkutucu boyutta çekildiği ortaya koyuldu. Normal şartlarda Devlet Su İşleri (DSİ) kanalları aracılığıyla çiftçilere 4 defa verilmesi planlanan suyun bir defa verildiği öğrenildi. Sulama yapılmayan bahçelerdeki ağaçlar ise susuzluk nedeniyle kurumaya başladı.

Korkutan gelişme! Kuraklık o ürünleri de tehdit ediyor: "Bu boyutta bir kriz yaşanmamıştı" - 2. Resim

Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, hem don olayının hem de kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"CİDDİ MEYVE KAYBI YAŞADIK"

"Bu yıl don nedeniyle ağaçlarımızda ciddi meyve kaybı yaşadık. Bunun üzerine küresel iklim krizinin de etkisiyle ciddi bir kuraklık problemi ortaya çıktı. İki temel sıkıntımız var. Biri dondan etkilenen ağaçların kendini yenileyememesi, diğeri ise meyve veren ağaçların meyveyi büyütememesi"

Korkutan gelişme! Kuraklık o ürünleri de tehdit ediyor: "Bu boyutta bir kriz yaşanmamıştı" - 3. Resim

"BU BOYUTTA BİR KRİZ YAŞANMAMIŞTI"

Çukurova Bölgesi'nde şu an en büyük krizin Kozan'daki bahçelerde ve sulama sisteminde yaşandığına değinen Kurtaran, "Ağustosun ilk haftasında 4 defa su verilmesi planlanıyordu, ancak bu yıl barajdan sadece 1 sulama yapılabildi. İkinci sulama başlayacak, fakat üçüncüsünün yapılıp yapılmayacağı belirsiz. DSİ'nin Kozan Barajı doluluk oranı verileri paylaşılmadı. 2005-2006'da baraj kapağı arızalandığında bile bu boyutta bir kriz yaşanmamıştı. Şu anki durum çok daha ciddi boyuta ulaştı. Kozan Barajı'na başka su kaynakları aktarılabilir, ancak bunun incelenmesi gerekiyor" dedi.

Korkutan gelişme! Kuraklık o ürünleri de tehdit ediyor: "Bu boyutta bir kriz yaşanmamıştı" - 4. Resim

"REKOLTE 100 BİN TONA DÜŞTÜ"

Resmi kayıtlara göre bölgede 150 bin dönüm alanda ekim yapıldığına dikkat çeken Kurtaran, "Kayıt dışı sebze, meyve üretim alanları da eklendiğinde çok daha büyük bir tarım arazisinden bahsediyoruz. Kozan'ın 400 bin ton narenciye üretimi var, ancak bu yıl don olayı nedeniyle rekolte 100 bin tona düştü. Şimdiki kuraklık ve su krizi nedeniyle bu miktarı korumak da zor görünüyor. Kendi bahçemi kışa kadar tankerle sulayarak ayakta tutmaya çalışacağım" diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da kaza! Otomobil traktörle çapıştı, sürücüler yaralandıBandırmaspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Alpaslan Şen yönetecek!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuş uçurtmuyorlar! Mehmetçik’ten İran sınırında süper gözetleme  - GündemMehmetçik’ten İran sınırında süper gözetleme Süleyman Soylu'dan yıldız futbolcu Salah'ın paylaşımına destek - GündemSüleyman Soylu'dan Salah'a destekİstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Pazar trafiği... - Gündemİstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Pazar trafiği...Yunanistan, Lozan'ı takmıyor! Batı Trakya’daki Türk okullarının sayısı 83’e düştü - GündemBatı Trakya’daki Türk okullarının sayısı 83’e düştüDiyarbakır'dan sevindiren haber! Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - GündemDiyarbakır'dan sevindiren haber! Yangın kontrol altındaEski TCMB Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu vefat etti - GündemErcan Kumcu hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...