Korkutan gelişme! Kuraklık o ürünleri de tehdit ediyor: "Bu boyutta bir kriz yaşanmamıştı"

Kışın yaşanan don felaketinin ardından üreticiler bu defa da kuraklık kriziyle karşı karşıya. Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Kozan Barajı'nda su seviyesi kritik noktalara geriledi.

Narenciye üreticilerinin zor durumda kaldığı bölgede baraj çevresindeki kuruyan alanlar havadan görüntülenirken, suyun korkutucu boyutta çekildiği ortaya koyuldu. Normal şartlarda Devlet Su İşleri (DSİ) kanalları aracılığıyla çiftçilere 4 defa verilmesi planlanan suyun bir defa verildiği öğrenildi. Sulama yapılmayan bahçelerdeki ağaçlar ise susuzluk nedeniyle kurumaya başladı.

Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, hem don olayının hem de kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"CİDDİ MEYVE KAYBI YAŞADIK" "Bu yıl don nedeniyle ağaçlarımızda ciddi meyve kaybı yaşadık. Bunun üzerine küresel iklim krizinin de etkisiyle ciddi bir kuraklık problemi ortaya çıktı. İki temel sıkıntımız var. Biri dondan etkilenen ağaçların kendini yenileyememesi, diğeri ise meyve veren ağaçların meyveyi büyütememesi"

"BU BOYUTTA BİR KRİZ YAŞANMAMIŞTI"

Çukurova Bölgesi'nde şu an en büyük krizin Kozan'daki bahçelerde ve sulama sisteminde yaşandığına değinen Kurtaran, "Ağustosun ilk haftasında 4 defa su verilmesi planlanıyordu, ancak bu yıl barajdan sadece 1 sulama yapılabildi. İkinci sulama başlayacak, fakat üçüncüsünün yapılıp yapılmayacağı belirsiz. DSİ'nin Kozan Barajı doluluk oranı verileri paylaşılmadı. 2005-2006'da baraj kapağı arızalandığında bile bu boyutta bir kriz yaşanmamıştı. Şu anki durum çok daha ciddi boyuta ulaştı. Kozan Barajı'na başka su kaynakları aktarılabilir, ancak bunun incelenmesi gerekiyor" dedi.

"REKOLTE 100 BİN TONA DÜŞTÜ"

Resmi kayıtlara göre bölgede 150 bin dönüm alanda ekim yapıldığına dikkat çeken Kurtaran, "Kayıt dışı sebze, meyve üretim alanları da eklendiğinde çok daha büyük bir tarım arazisinden bahsediyoruz. Kozan'ın 400 bin ton narenciye üretimi var, ancak bu yıl don olayı nedeniyle rekolte 100 bin tona düştü. Şimdiki kuraklık ve su krizi nedeniyle bu miktarı korumak da zor görünüyor. Kendi bahçemi kışa kadar tankerle sulayarak ayakta tutmaya çalışacağım" diye konuştu.