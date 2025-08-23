Doğum için 46 bin TL ödenen özel hastanede vantilatör şoku!
Hatay'da hizmet veren özel bir hastanede eşinin doğum yapması için 46 bin lira ödeme yapan Hikmet Karaoğlan, kavurucu sıcakta odada klimanın çalışmadığı söylenerek vantilatör çalıştırıldığını öne sürdü.
Antakya ilçesinde yaşayan vatandaş Hikmet Karaoğlan, hamile eşiyle birlikte sabah saatlerinde doğum için Antakya ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan özel bir hastaneye geldi.
Hastanede 3'üncü çocuklarının heyecanıyla beklemeye başlayan Karaoğlan çifti, başarılı geçen doğumun ardından yeni doğan bebekleriyle birlikte 1321 numaralı odaya yerleştirildi. Odaya yerleştiklerinde klimanın yerine vantilatörün çalıştığını gören çift, duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi. Klimanın arızalı olduğu cevabını alan çift, doğum ve oda ücreti olarak 46 bin 400 lira ödedikleri hastaneye tepki gösterdi.
Hikmet Karaoğlan yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:
"DOKTORLARIN ODASI VE KORİDORLAR BUZ GİBİYKEN HASTA ODASI SICAK"
"Bugün sabah 08.00 civarlarında eşimle beraber 3'üncü çocuğumuzu kucağımıza almak için hastaneye geldik. Odamızı ayırdılar. Doğum için bizden 46 bin lira ödeme yapmamızı istediler. Odaya geçtiğimizde bir vantilatör olduğunu gördüm. Yönetime vantilatörün neden çalıştığını ve klimaların neden sıcak hava verdiğini sordum. Hastane de klimaların arızalı olduğunu söyledi. Ben onlara sizin odanız neden serin diye sorduğumda bana, kendi odalarının ayrı olduğunu söyledi. Doktorların odası ve koridorlar buz gibiyken hasta odası neden sıcak ben onu anlamadım.
"BUNDAN SONRA KESİNLİKLE BU HASTANEYE GELMEYECEĞİM"
Merkezi sistem olan bir yerde genel olarak hepsinin arızalı olması gerekir. Oda klimasından sıcak hava geliyor ve bir vantilatör koymuşlar. Oda için 46 bin 400 lira ödeme yaptık. Ben buradan Sağlık Bakanlığına tüm yetkililere sesleniyorum. Ben buranın modern, güzel ve kaliteli bir hastane olduğunu zannediyordum ama buraya son gelişim olsun. Bundan sonra da kesinlikle bu hastaneye gelmeyeceğim. Deprem bölgesinde tek bir hastanenin bu şekilde olması bizleri üzmüştür"
"46 BİN LİRA ÖDEME YAPTIK AMA HİZMET SIFIR"
2025 yılında hastanede klimanın çalışmadığını ama oda ücretini aldıklarını söyleyen Karaoğlan, "Ücreti peşin aldılar. Kartla tek çekim olarak çektirdim. Tek çekim olarak 46 bin lira ödeme yaptık ama hizmet sıfır. Biz 2025 yılındayız ama klimalar çalışmıyor. Karşılığında bana cevap veriyor. Elektrik zayıf geliyor diyorlar. Arızalı olduğunu söylediler ama ne yazık ki ben inanmadım. Yetkililer gelip araştırma yapsın ki bu klimalar arızalı olsaydı bu arızanın yönetim tarafından veya başhekim tarafından bir an önce onarım olması gerekir. Ne yazık ki bence bunlar hem çok para alıp hem de bu şekilde insanları mağdur ediyorlar. Tasarruf ederek daha çok para kazanmak istiyor. Paramızı verdik ama paranın karşılığı bir hizmet istedik. Ne yazık ki bu hizmeti göremedik." diye konuştu.