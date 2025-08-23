Doğum için 46 bin TL ödenen özel hastanede vantilatör şoku! 

Antakya ilçesinde yaşayan vatandaş Hikmet Karaoğlan, hamile eşiyle birlikte sabah saatlerinde doğum için Antakya ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan özel bir hastaneye geldi.

Hastanede 3'üncü çocuklarının heyecanıyla beklemeye başlayan Karaoğlan çifti, başarılı geçen doğumun ardından yeni doğan bebekleriyle birlikte 1321 numaralı odaya yerleştirildi. Odaya yerleştiklerinde klimanın yerine vantilatörün çalıştığını gören çift, duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi. Klimanın arızalı olduğu cevabını alan çift, doğum ve oda ücreti olarak 46 bin 400 lira ödedikleri hastaneye tepki gösterdi.

Hikmet Karaoğlan yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün sabah 08.00 civarlarında eşimle beraber 3'üncü çocuğumuzu kucağımıza almak için hastaneye geldik. Odamızı ayırdılar. Doğum için bizden 46 bin lira ödeme yapmamızı istediler. Odaya geçtiğimizde bir vantilatör olduğunu gördüm. Yönetime vantilatörün neden çalıştığını ve klimaların neden sıcak hava verdiğini sordum. Hastane de klimaların arızalı olduğunu söyledi. Ben onlara sizin odanız neden serin diye sorduğumda bana, kendi odalarının ayrı olduğunu söyledi. Doktorların odası ve koridorlar buz gibiyken hasta odası neden sıcak ben onu anlamadım.

"BUNDAN SONRA KESİNLİKLE BU HASTANEYE GELMEYECEĞİM"

Merkezi sistem olan bir yerde genel olarak hepsinin arızalı olması gerekir. Oda klimasından sıcak hava geliyor ve bir vantilatör koymuşlar. Oda için 46 bin 400 lira ödeme yaptık. Ben buradan Sağlık Bakanlığına tüm yetkililere sesleniyorum. Ben buranın modern, güzel ve kaliteli bir hastane olduğunu zannediyordum ama buraya son gelişim olsun. Bundan sonra da kesinlikle bu hastaneye gelmeyeceğim. Deprem bölgesinde tek bir hastanenin bu şekilde olması bizleri üzmüştür"