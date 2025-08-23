Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > 40 günlük suyu kalan İzmirlilerin bulduğu çare 'Hangi yıldayız?' dedirtti

40 günlük suyu kalan İzmirlilerin bulduğu çare 'Hangi yıldayız?' dedirtti

- Güncelleme:
40 günlük suyu kalan İzmirlilerin bulduğu çare &#039;Hangi yıldayız?&#039; dedirtti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de su krizi, planlı kesintiyi de beraberinde getirince vatandaş çözümü bidonda buldu. Kentte bidon üretimi 2 katına çıktı. Üreticiler, "Su stoklama ve su taşıma ürünlerimize talep geçen seneye göre iki kat arttı. En çok 220 litrelik, 30 litrelik ve 20 litrelik bidonlarımız tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

İzmir son yılların en kurak günlerini yaşıyor. Kentte içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi bitme noktasına geldi. Kentin 40 günlük suyunun kaldığı öğrenildi. 

Yetkililer çözümü, su kesintisinde buldu. 

İzmir’de 6 Ağustos’ta başlayan gece su kesintileri, yeni planlama doğrultusunda 3 günde bir uygulanmaya devam ediyor. Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle vatandaşlar, evlerinde suyu depolamak için bidonlara yöneldi.

SATIŞLAR PATLADI

Bidon üretim fabrikası sahibi Anıl Özüduru, talepte ciddi bir artış olduğunu belirterek, "Su stoklama ve su taşıma ürünlerimize talep geçen seneye göre iki kat arttı. Olan su kesintilerinden dolayı vatandaşlarımız doğal olarak endişeleniyor. Biz de depolarımızda hazır stok bulundurup bayilerimize hızlıca tedarik ediyoruz" dedi.

220 LİTRELİK BİDONLARA RAĞBET YÜKSEK

Ürünlerinin gıdaya uygun ve dayanıklı olduğuna dikkat çeken Özüduru, "İç yüzeyi beyaz, dışı mavi, çift katlı ürünlerimiz var. Vatandaşlarımız bu bidonları hem uzun süreli stok hem de günlük su taşıma için kullanıyor. En çok 220 litrelik, 30 litrelik ve 20 litrelik bidonlarımız tercih ediliyor. Geçen seneye göre üretimimiz de iki kat arttı" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların, kalıcı çözüm bulunana kadar bidonlarla su depolayarak kendilerini korumaya çalıştığını söyleyen Özüduru, su krizinin kısa sürede çözüme kavuşmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

