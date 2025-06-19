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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yetki! Artık süre beklemeden değiştirilebilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;a yeni yetki! Artık süre beklemeden değiştirilebilecek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Meclis'te kabul edilen kanunla yeni bir yetki verildi. Buna göre kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", önemli düzenlemeleri hayata geçirdi.

Yeni kanunla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Ayrıca, yeni kanunla Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörünü de Cumhurbaşkanı atayacak.

TİCARET BAKANLIĞI'NA DA YENİ YETKİ

Ticaret Bakanlığı'na ise döner sermaye işletmesi kurma yetkisi verildi. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 703 Sayılı KHK'nin bazı hükümleri doğrultusunda, yasal düzenlemeler de yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olarak değiştirilmesi ile birlikte Harcırah Kanunu’na, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ibaresi eklenecek.

Son olarak, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen insani amaçlı mayın temizleme faaliyetleri kapsamında, yurt dışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve mayın aramak için eğitimli hayvanlar gümrük vergilerinden muaf tutulacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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