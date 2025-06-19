Cumhurbaşkanı Erdoğan İran - İsrail savaşını değerlendirdi: Her ihtimale hazırız

İsrail’in saldırgan tavrına tepki gösteren Cumhurbaşkanı, “Kimse bizi başkalarıyla kıyaslamasın” dedi. Erdoğan konuşmasında, “İran’a yönelik terör saldırılarının Türkiye’ye etkileri konusunda arkadaşlarımız teyakkuz hâlinde. Her türlü olumsuzluğa, senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık yapıyoruz. Bize saldırmayı kimse aklının ucundan dahi geçiremeyecektir.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP’ye yüklenen Erdoğan özetle şunları söyledi:

▪️ İstanbul’a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünden bir türlü çıkamayan ana muhalefetin durumu, bakınız esefle söylüyorum, demokrasimize de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır.

▪️ Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten bir an önce vazgeçip ‘etkin pişmanlıktan’ faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Evet, bunun vakti çoktan gelmiştir.

▪️ Türkiye gibi büyük bir ülkenin ana muhalefet partisinin aylardır ‘kim kimin yüzüne tükürecek’ tartışmasıyla meşgul olmasını, biz ülkemiz adına utanç verici buluyoruz.

▪️ Türkiye’nin ana muhalefet partisini mi, yoksa entrikalarla ve ihanetlerle dolu bir pembe dizi mi seyrediyoruz, inanın, biz de karıştırır olduk.

▪️ Sayın Özel’in, patronaj ilişkisinden kendisini ve partisini kurtarmasını ve en kısa zamanda Türkiye’nin gerçek meselelerine geri dönmesini ümit ediyoruz.

HAYDUTLUK SAHASINI GENİŞLETTİ

▪️ İsrail, İran’daki bazı hedeflere saldırarak, suikastlar düzenleyerek, haydutluk sahasını biraz daha genişletti. İsrail’in, İran’a yönelik terör saldırılarını yakından takip ediyoruz. Bu saldırıların Türkiye’ye muhtemel etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz hâlinde. Her türlü olumsuzluğa, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz.

HİTLER’İ GERİDE BIRAKTI

▪️ Biz bakkal işletmiyoruz, dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetiyoruz. Devlet tecrübemiz, tarihî derinliğimiz, millet olarak yüzyıllara sari birikimimiz, bu sürecin idaresinde bizim en büyük referans kaynağımızdır. Milletimiz müsterih olsun.

▪️ Netanyahu, soykırım suçunda, zalim Hitler’i çoktan geride bırakmıştır. Umarız, akıbetleri aynı olmaz.

BARIŞTAN BAŞKA ARZUMUZ YOK

▪️ Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletlerden bir devlet değildir. Kimse bizi başkalarıyla kıyaslamasın. Kimse bizi test etmeye, sınamaya, sabrımızı zorlamaya yeltenmesin.

▪️ Türkiye, artık kendi semalarını yerli ve millî hava savunma sistemleriyle koruyan, entegre ve katmanlı bir savunma mimarisine sahip bir ülkedir. Caydırıcılığımızı öyle bir düzeye çıkaracağız ki bırakın bize saldırmayı kimse bunu aklının ucundan dahi geçiremeyecektir.

▪️ Bölgemizde huzur, barış, istikrar dışında hiçbir emelimiz, arzumuz yok. Biz, Orta Doğu’nun tamamında sadece iş birliği, istikrar ve güvenlik istiyoruz.

▪️ Türkiye’de hiçbir darbe tesadüfen yapılmamıştır. İşte İran’da olanları görüyorsunuz. FETÖ’nün MİT krizinde, 17-25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da yapmaya çalıştığı darbeler bugün yaşananların ışığında anlam kazanmakta. Türkiye, vesayet odakları ve FETÖ ihanet çetesiyle mücadele ederek, aynı zamanda siyonizmin ülkemizdeki uzantılarıyla mücadele etmiştir.