İran-İsrail savaşı siber âleme sıçradı! Siyonist devlet terörün her yolunu deniyor

İsrailli hacker grubu İran’ın kripto borsasını devre dışı bıraktı, televizyon yayınlarına sızıp ‘rejime karşı ayaklanın’ çağrıları yaptı. Tahran yönetimi de, siber saldırıları engellemek için interneti kapattı.

İran-İsrail arasındaki savaş siber âleme sıçrayarak yeni bir boyut kazandı. İsrail, İran’ı sadece füzelerle değil siber âlemde de hacker’lar aracılığıyla bombardımana tuttu. The Times of Israel’in haberine göre İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen “Gonjeshke Darande” adlı hacker grubu, Nobitex’e yönelik siber saldırı düzenledi. Kripto para borsasının ‘kaynak kodu ile iç bilgilerinin 24 saat içinde paylaşılacağı’ aktarıldı.

TV KANALLARINA SIZDILAR

İran’da bankacılık sisteminde de aksaklıklar yaşandı. ATM’lerden para çekilemezken İran Hükûmet Sözcüsü Fatma Muhacerani “Sepah ve Pasargad Bankaları siber saldırıya uğradı. Kısa sürede bu mesele çözülecek” dedi. İran’da uydu yayınlarına düzenlenen siber saldırı sonucunda ise devlet televizyon kanallarının yayını kesilerek, hükûmet karşıtı söylemler ve protesto çağrıları yayınlandı.

CASUS WATSAPP!

İsrail’in yeni siber operasyon hamlesine karşılık Tahran yönetiminden radikal bir karar geldi. Ülkedeki interneti tamamen kapatan İran hükûmeti, vatandaşlarından ‘WhatsApp’ gibi uygulamaları kullanmamalarını istedi. İranlı yetkililer, Meta’ya ait bu aplikasyonun “Siyonist İsrail’e hizmet etmek için kurulmuş bir uygulama” olduğunu söyledi. WhatsApp ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Ayrıca İran’da çok popüler olan Rusların Telegram’ına da erişim durduruldu.

İRAN’DAN KARŞI ATAK

İsrail merkezli siber güvenlik firması Radware, ülkedeki son durumu ele aldı. Radware, 12 Haziran’dan bu yana İsrail’e yönelik siber saldırıların yüzde 700 oranında arttığını açıkladı. Çoğunun, İran destekli hacker grupları tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Uzmanlar bu siber savaşın ABD şirketlerine de sıçrayabileceğine dikkat çekti. ABD’nin doğrudan askerî müdahalede bulunması hâlinde Amerikan şirketlerinin ve altyapısının hedef alınabileceği bildirildi.