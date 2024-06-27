Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 yenen ve grupta ikinci olarak son son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Maç sonu Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyetten ötürü tebrik etti.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı