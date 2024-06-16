Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin ve Sudan'a barış vurgulu bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesi ile sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı. Erdoğan paylaşımında Filistin ve Sudan'a barış vurgusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."