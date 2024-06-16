Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin ve Sudan'a barış vurgulu bayram mesajı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesi ile sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı. Erdoğan paylaşımında Filistin ve Sudan'a barış vurgusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi