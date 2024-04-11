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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar mesajı! "Günlük 100 bin varil hedefine ulaşılacak"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı telefonla aradı. Konuşmasında petrol sahası çalışanlarına hitap eden Erdoğan, "Sizler gerçekten bu günlük 100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Çünkü sizin idealleriniz var. Bu ideallerden şu ana kadar hiçbir taviz vermediniz ve her geçen gün bu hedefe yürüyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı telefonla arayarak Şırnak'taki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası çalışanlarına hitap etti.

Erdoğan çalışanlarla bayramlaştığı konuşmasında, yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti.

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"ÇÜNKÜ SİZİN İDEALLERİNİZ VAR"

Erdoğan, gerçekleştirdiği görüşmede şu sözleri sarf etti:

Sevgili işçi kardeşlerim, her şeyden önce bugün ulaştığınız seviye sebebiyle sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum. Sizler gerçekten bu günlük 100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız.

Çünkü sizin idealleriniz var. Bu ideallerden şu ana kadar hiçbir taviz vermediniz ve her geçen gün bu hedefe yürüyorsunuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar mesajı!

"GABAR BU İŞİN ARTIK ÖNCÜSÜ OLACAK

İnanıyorum ki Gabar bu işin artık öncüsü olacak ve petrol üretiminde inşallah en kısa zamanda bu hedefe varmak suretiyle bizim gücümüze güç, milletimizin iradesine farklı bir irade koyacaksınız. Gabar'da inşallah istihdamı daha da artıracaksınız.

Şu anda milletvekili arkadaşlarım ve tüm işçi kardeşlerim el ele vermek suretiyle buranın zenginliğine zenginlik katacaksınız. Sizleri gözlerinizden öpüyorum, bu mübarek bayram gününde en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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