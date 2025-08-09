Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in, Gazze’nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.
AVRUPA DEVLETLERİNİN FİLİSTİN'İ TANIMASI
Erdoağan, Fransa, İngiltere ve Kanada’nın Filistin Devletini tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğunu, Batı’da İsrail’e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye’nin Filistin’in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
