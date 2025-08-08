Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye süreci" açıklaması: Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz, tarihi bir sürecin içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı”nda açıklamalarda bulundu.

TBMM'de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulan komisyonu takdir ile karşıladığını ifade eden Erdoğan, "Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz, tarihi bir sürecin içindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Ankara yönetiminin uluslararası alanda attığı başarılı diplomasi adımlarının altını çizen Erdoğan "Türkiye barış masalarının aranan aktörü haline geliyor. Türkiye kendisine güveniyor, inanıyor, özgüvenli bir şekilde hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor" sözlerini kullandı.

Erdoğan "Kendi ülkesini Batılı televizyon kanallarına şikayet eden ezik siyasetçiler gibi değil, hadiselere Ankara merkezli bakarak politikalarımızı belirledik" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

DEİK’in kuruluşuna öncülük eden Turgut Özal’ı özellikle rahmetle yâd ediyorum. Merhum Özal, karşılaştığı onca zorluk ve engele rağmen Türkiye’nin önünde yeni ufuklar açmış, devrinin çok ötesinde hizmetlere imza atmıştır

Rahmetli Özal’ın yadigarı olan DEİK’i hem başbakanlığımız döneminde hem de cumhurbaşkanlığımız süresince güçlü bir şekilde destekledik.

Kolay olanı değil zor olanı seçtik. Elimizi taşın altına koyduk ve hamt olsun sizlerle birlikte Türkiye’nin ekonomik, ticari ve üretim gücüne güç kattık.

Bir başka hassasiyetimiz şudur değerli arkadaşlar vicdanı, adaleti, insan hayatı ve onurunu merkeze alan dış politikamızdan taviz vermeden Türkiye’yi çatışmaların ve gerilimlerin uzağında tutmak.

SOYKIRIM ALTINDAKİ GAZZE'YE DESTEK MESAJI

Gazze'deki soykırımla başlayan ardından İsrail'in Lübnan'a, Yemen'e, İran ve Suriye'ye saldırmasıyla artan jeopolitik riskleri de çok net okuyoruz. Türkiye için, 86 milyonun tamamı için, yüzünü ülkemize çevirmiş mazlumlar için en doğrusu neyse onu kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Ne zulme sessiz kalıyor ne de macera peşinde koşuyoruz, ne pısırık davranıyor ne de muhalefetin kışkırtmalarına prim veriyoruz.

"TÜRKİYE BARIŞ MASALARININ ARANAN AKTÖRÜ"

Kendi ülkesini Batılı televizyon kanallarına şikayet eden ezik siyasetçiler gibi değil, hadiselere Ankara merkezli bakarak politikalarımızı belirledik. Hepsinde de haklı çıkan biz olduk. Türkiye barış masalarının aktörü haline geliyor. Bugün Türkiye özgüvenli şekilde hedeflerine doğru sağlam adımlarlar ilerliyor. Türkiye barış masalarının aranan aktörü haline geliyor. Türkiye kendisine güveniyor, inanıyor, özgüvenli bir şekilde hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor.

MAL İHRACATINDA REKOR

2025 temmuz ayında 25 milyar dolar ile cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık mal ihracatımızı gerçekleştirdik. Savunma sanayimiz, 7,15 milyar dolarlık ihracatı ve 180 ülkeye erişimiyle gurur kaynağımız oldu.

KOMİSYONA KATILAN PARTİLERE TAKDİR