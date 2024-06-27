Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan vergide adalet ve enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ilk hedefinin OECD'ye göre yer aldığı gri listeden çıkmak olduğunu söyledi. 'Vergide adalet' ve enflasyon konuları hakkında açıklamalarda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Amacımız vergide adaleti artırmak" diyerek konuştu. Enflasyonun 2025'te yüzde 20'nin altına ineceğini belirten Yılmaz, "2026'da da tek haneye düşecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomideki adımlarını ve gelinen son durumu CNN Türk canlı yayınında anlattı. Gece Görüşü programında Hande Fırat ve gazeteci Zafer Şahin'in sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyon verilerini değerlendirdi.

"DEZENFLASYON DÖNEMİNİ MAYIS AYINDAN SONRA GERİDE BIRAKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından derlenenler;

Geçen yıl Eylül ayında bir orta vadeli program koyduk. 3 yıllık bir program ortaya koyduk. 3 dönem esas alındı. Bir geçiş dönemi, iki dezenflasyon dönemi, üç istikrar dönemi. Mayıs ayından sonra geçiş dönemini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Haziran'dan itibaren yıllık enflasyonda düşüşler görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla Haziran'la birlikte dezenflasyon dönemine girmiş olacağız. Temmuz ve Ağustos'ta bunun daha da hızlandığını göreceğiz. Eylül'e geldiğimizde bugünkü rakamın ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz. Mayıs ayından sonra dezenflasyon dönemini de geri bırakacağımızı düşünüyoruz. Ondan sonra fiyat istikrarı dönemi gelecek.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK

Bir süredir gri listedeyiz. Yarın bu Genel Kurul'da değerlendirilecek. Oylama yapılacak. Teknik çalışmalar yapıldı. Bizden istenen düzenlemelerin hepsi yapıldı. Çalışma grubunun geçtiğimiz aylarda teknik grubu geldi. Saha incelemeleri yaptılar. Olumlu rapor çıktığını biliyoruz. Beklentimiz olumlu bir adımın çıkması. Bir taraftan ülkeler oylama yapacaklar. Konsensusu bazen yorumlayabiliyorlar. Yarın olumlu karar çıkacağına inanıyoruz. Olumlu karar çıkmazsa bunu siyasi bir karar olarak yorumlarız. Teknik bir problem yok. Meclis'e teşekkür ediyoruz. Çıkmamak dünyanın sonu değil. Esas olan sizin uygulamalarınız. Gri listede olmak hoş bir durum değil elbette. Not artışı değil bu ama olumlu etkisi olabilir. Ülkenin algısı anlamında önemli bir hadise.

"EN ADALETSİZ VERGİ ENFLASYONİST VERGİDİR"

Dünyanın da bizim de zor bir döneminden geçiyoruz. Bölgemizde savaşlar var. Bir de tarihimizin yaşadığı en büyük felaket deprem var. Merkezi idareden bu yıl ayrılan miktar 1 trilyon 30 milyar TL. Bundan sonraki dönemde daha olumlu ortama doğru gideceğiz. Enflasyonun olduğu ortamda kalıcı refah sağlayamıyorsunuz. Enflasyonu düşürdüğünüz takdirde gelir dağılımını rahat düzeltme imkanı hem de kalıcı refah sağlama imkanınız oluyor. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz. En adaletsiz vergi enflasyonist vergidir. Enflasyonist vergi artışlarını istemiyoruz biz. Büyüme iyi gidiyor. Dünyada en iyi büyümelerden birini sağladık. Bütçe açığı yüzde 10'a çıkacak deniyordu. Gerçekleşme 5.2 oldu. Deprem harcamalarını düştüğünüz zaman 1.6. Bütçede disiplinli bir hareket içindeyiz. Cari açık 2023'te 4 civarındaydı. Milli gelire oranla rakamlar bunlar. OVP'den iyi performans sergiliyoruz. Şu anki hedefimiz 2.5 civarında. İşsizlik oranı tarihi seviyeye düştü. İhracat şu anda 12 aylık 260 milyar doları geçmiş durumdayız. Turizmde hedefimiz 60 milyar dolar. Türkiye sağlıklı şekilde yoluna devam ediyor. 147,6 milyar dolar şu anki rezervimiz. Swap hariç 13 milyar dolara yakın kardayız. Ciddi bir iyileşme olduğunu söyleyebilirim. Döviz ihtiyacımız azaldı. KKM'de geçen yıl 126 milyar dolarmış. Son rakam 62.5 milyar dolara düşmüş. CDS, 700 üzerinden 281'e düşmüş durumda. Riskleri aşağıya çektik. Tabi ki hiçbir zaman gevşememek gerekir. Kararlı şekilde eğilimi devam ettirmemiz gerekir.

Amacımız bu, vergide adaleti artırmak. O gün yaptığımız tüm istişarelerde beklenti vergide adaleti artırın. Bizde ortak akla uyarak OVP'nin parçası haline getirdik. Bugünkü aşamada bu çalışmaları sürdürüyoruz. Teknik çalışmalar devam ediyor. Olgunlaşmış çalışmalarımız var. Siyasi olarak değerlendirilecek. Meclisimize teklif olarak geldiğinde gerisi Meclisimizin takdirinde.

KİRADA STOPAJ KESİMİ OLACAK MI?

Kira geliri 500 lira üzerinden olan bankadan yatacak diye bir kriterimiz var. Bankadan yatırılan kiradan yüzde 20'lik stopaj kesimi diye bir çalışmamız yok.