Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan vergide adalet ve enflasyon mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ilk hedefinin OECD'ye göre yer aldığı gri listeden çıkmak olduğunu söyledi. 'Vergide adalet' ve enflasyon konuları hakkında açıklamalarda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Amacımız vergide adaleti artırmak" diyerek konuştu. Enflasyonun 2025'te yüzde 20'nin altına ineceğini belirten Yılmaz, "2026'da da tek haneye düşecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomideki adımlarını ve gelinen son durumu CNN Türk canlı yayınında anlattı. Gece Görüşü programında Hande Fırat ve gazeteci Zafer Şahin'in sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyon verilerini değerlendirdi.
"DEZENFLASYON DÖNEMİNİ MAYIS AYINDAN SONRA GERİDE BIRAKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"
İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından derlenenler;
Geçen yıl Eylül ayında bir orta vadeli program koyduk. 3 yıllık bir program ortaya koyduk. 3 dönem esas alındı. Bir geçiş dönemi, iki dezenflasyon dönemi, üç istikrar dönemi. Mayıs ayından sonra geçiş dönemini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Haziran'dan itibaren yıllık enflasyonda düşüşler görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla Haziran'la birlikte dezenflasyon dönemine girmiş olacağız. Temmuz ve Ağustos'ta bunun daha da hızlandığını göreceğiz. Eylül'e geldiğimizde bugünkü rakamın ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz. Mayıs ayından sonra dezenflasyon dönemini de geri bırakacağımızı düşünüyoruz. Ondan sonra fiyat istikrarı dönemi gelecek.
TÜRKİYE'NİN HEDEFİ GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK
Bir süredir gri listedeyiz. Yarın bu Genel Kurul'da değerlendirilecek. Oylama yapılacak. Teknik çalışmalar yapıldı. Bizden istenen düzenlemelerin hepsi yapıldı. Çalışma grubunun geçtiğimiz aylarda teknik grubu geldi. Saha incelemeleri yaptılar. Olumlu rapor çıktığını biliyoruz. Beklentimiz olumlu bir adımın çıkması. Bir taraftan ülkeler oylama yapacaklar. Konsensusu bazen yorumlayabiliyorlar. Yarın olumlu karar çıkacağına inanıyoruz. Olumlu karar çıkmazsa bunu siyasi bir karar olarak yorumlarız. Teknik bir problem yok. Meclis'e teşekkür ediyoruz. Çıkmamak dünyanın sonu değil. Esas olan sizin uygulamalarınız. Gri listede olmak hoş bir durum değil elbette. Not artışı değil bu ama olumlu etkisi olabilir. Ülkenin algısı anlamında önemli bir hadise.