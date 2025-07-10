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Dedesi yaşındaki adamı, hortumla serinletmedi diye hastanelik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dedesi yaşındaki adamı, hortumla serinletmedi diye hastanelik etti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 15 yaşındaki alkollü genç, kendisini su ile serinletmeyen bahçıvana tekme ve yumruklarla saldırdı. 61 yaşındaki bahçıvan hastanelik etti.

Bugün saat 12.30 sıralarında Yeni mahalle 1. Ertuğrulgazi Caddesinde bulunan bir sitede bahçıvan Mustafa A. (61) site bahçesindeki çiçekleri sularken yayına gelen alkollü olan Hasan A. (15), kendisini ıslatmasını istedi.

TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI

İsteği reddedilen genç, öfkelenerek bahçıvanı tekme ve yumruklarla darp etti. Yaralanan bahçıvan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Dedesi yaşındaki adamı, hortumla serinletmedi diye hastanelik etti - 1. Resim

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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