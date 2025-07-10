Dedesi yaşındaki adamı, hortumla serinletmedi diye hastanelik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Temmuz 2025 14:47 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 14:52 - Güncelleme:

Bursa'da 15 yaşındaki alkollü genç, kendisini su ile serinletmeyen bahçıvana tekme ve yumruklarla saldırdı. 61 yaşındaki bahçıvan hastanelik etti.

Bugün saat 12.30 sıralarında Yeni mahalle 1. Ertuğrulgazi Caddesinde bulunan bir sitede bahçıvan Mustafa A. (61) site bahçesindeki çiçekleri sularken yayına gelen alkollü olan Hasan A. (15), kendisini ıslatmasını istedi. İlgili Haber İletişim Başkanlığı'nda teslim töreni! Fahrettin Altun, görevi bu sözlerle devretti TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI İsteği reddedilen genç, öfkelenerek bahçıvanı tekme ve yumruklarla darp etti. Yaralanan bahçıvan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar