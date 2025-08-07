Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DEM Parti karıştı! Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı ihraç edildi

DEM Parti karıştı! Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı ihraç edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
DEM Parti karıştı! Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı ihraç edildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde DEM Parti listesinden belediye başkanı seçilen Jiyan Ormanlı, partiden ihraç edildi. Zehir zemberek bir açıklama yayınlayan DEM Parti, Ormanlı'nın "kolektif yönetim anlayışına aykırı davrandığı" gerekçesiyle istifasını talep etti.

DEM Parti Genel Merkezi tarafından 6 Ağustos 2025 tarihinde yapılan açıklamada, Ormanlı'nın kesin olarak partiden ihraç edildiği duyuruldu.

PARTİ İLKELERİNE AYKIRI HAREKET ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Ormanlı'nın "parti ilkeleriyle bağdaşmayan tutumlar sergilediği, kolektif yönetime uygun davranmadığı ve tek yetkili olma eğiliminde ısrar ettiği" ifade edildi.

DEM Parti karıştı! Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı ihraç edildi - 1. Resim

İSTİFASI İSTENDİ

Açıklamada, "Göreve başladığı ilk günden son güne kadar Ormanlı, kendisini tek yetkili görme eğiliminden vazgeçmemiştir." denildi. Ayrıca "parti içi uyarılara ve görüşmelere rağmen eleştirilere kapalı bir tutum sergileyen Ormanlı'nın bireysel hırslarını örgütsel ilke ve kazanımların önüne koyduğu" belirtildi.

Eş başkanlık modeline aykırı tekçi yaklaşımların kabul edilemeyeceği vurgulanarak, Ormanlı'dan belediye başkanlığı görevinden istifa etmesi istendi. Parti yönetimi, Silopi Belediyesi'nin halkın kazanımı olduğunu vurgulayarak, bu kazanımı koruma iradesini sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oğuz Aydın tepkilere dayanamadı! Feyenoord maçı sonrası olay karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Sıcaklık rekor seviyede, sağanak da devrede - GündemSıcaklık rekor seviyede, sağanak da devredeNüfus 200 binden 800 bine ulaştı! Tatil cenneti ilçemizde adım atacak yer kalmadı - GündemTatil cenneti ilçemizde adım atacak yer kalmadıKarabük'te orman yangını! Alevler kent merkezine yaklaşıyor - GündemKarabük'te orman yangını! Alevler kent merkezine yaklaşıyorMHP'nin sitesinde ve afişlerde yazıyor! "9 bölge, 81 il" ifadesi dikkat çekti - Gündem"9 bölge, 81 il" ifadesi dikkat çektiKulislere bomba gibi düştü: 5 parti birleşiyor, cumhurbaşkanı adayları da belli! - GündemBomba iddia! 5 parti birleşiyorMuharrem İnce hakkında şoke eden iddia! "Seni bulacağım, bacaklarını kırdıracağım" - Gündem"Seni bulacağım, bacaklarını kırdıracağım"
Sonraki Haber Yükleniyor...