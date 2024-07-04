DEM Partili belediyede skandal! İşten çıkarılan işçileri toplu intihara kalkıştı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2024 14:51 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 15:25 - Güncelleme:

Şanlıurfa, Dem Parti, Ceylanpınar, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde DEM Parti'li belediye yönetimi tarafından işten çıkarılan belediye çalışanları, kararı protesto etmek için su kulesine çıktı. Ekiplerin ikna etmeye çalıştığı işçiler bir süre sonra fenalık geçirdi.