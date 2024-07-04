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DEM Partili belediyede skandal! İşten çıkarılan işçileri toplu intihara kalkıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa, Dem Parti, Ceylanpınar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde DEM Parti'li belediye yönetimi tarafından işten çıkarılan belediye çalışanları, kararı protesto etmek için su kulesine çıktı. Ekiplerin ikna etmeye çalıştığı işçiler bir süre sonra fenalık geçirdi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi kazanan DEM Parti yönetiminde kısa sürede 10 kişinin işine son verildi. Belediye, daha sonra da 4 kişiyi işten çıkarttı.

TÜRK BAYRAĞI SALLADILAR

Karara tepki gösteren 5 işçi, belediyenin destek hizmetleri müdürlüğüne ait yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki su kulesine çıktı. Kulede Türk bayrakları sallayan işçiler, karara tepki gösterdi. Olay yerine giden polis ekipleri, işçileri inmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Aşağı inmemek için direnen işçiler, haklarının geri verilmesini istedi.

DEM Partili belediyede skandal! İşten çıkarılan işçileri toplu intihara kalkıştı - 1. Resim

FENALIK GEÇİRDİLER

Protesto esnasında işçilerden biri fenalaşarak yere yığıldı. Yüksekten düşme tehlikesi atlatan Ahmet Yılan’a sağlık ekipleri müdahale etti. Sedye ile indirilen işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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