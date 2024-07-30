DEM Partililerin izinsiz gösterisine polis müdahalesi! İl Başkanı gözaltında

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Temmuz 2024 12:38 - Güncelleme: 30 Temmuz 2024 12:43 - Güncelleme:

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Van'da DEM Parti İl Örgütü tarafından dün düzenlenen izinsiz gösterilere polis müdahale etti. İl Başkanı Veysi Dilekçi ise bu sabah gözaltına alındı.