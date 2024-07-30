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DEM Partililerin izinsiz gösterisine polis müdahalesi! İl Başkanı gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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DEM Partililerin izinsiz gösterisine polis müdahalesi! İl Başkanı gözaltında

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'da DEM Parti İl Örgütü tarafından dün düzenlenen izinsiz gösterilere polis müdahale etti. İl Başkanı Veysi Dilekçi ise bu sabah gözaltına alındı.

Van'da DEM Parti İl Örgütü düğünlerde terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine atılan sloganlardan dolayı gözaltına alınanları gerekçe göstererek izinsiz basın açıklaması yapmak istedi.

DEM Partililerin izinsiz gösterisine polis müdahalesi! İl Başkanı gözaltında - 1. Resim

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İzinsiz gösterilerden dolayı polisle sözlü tartışmaya giren DEM Partililere ise müdahale edildi. Dün yaşanan olayların ardından İl Başkanı Veysi Dilekçi ile bazı partililer bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DEM Partililerin bugün gösterilerine devam edeceği bildirilirken, polis ekipleri ise kentte geniş güvenlik önlemi aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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