DEM Partililerin izinsiz gösterisine polis müdahalesi! İl Başkanı gözaltında
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Van'da DEM Parti İl Örgütü tarafından dün düzenlenen izinsiz gösterilere polis müdahale etti. İl Başkanı Veysi Dilekçi ise bu sabah gözaltına alındı.
Van'da DEM Parti İl Örgütü düğünlerde terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine atılan sloganlardan dolayı gözaltına alınanları gerekçe göstererek izinsiz basın açıklaması yapmak istedi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
İzinsiz gösterilerden dolayı polisle sözlü tartışmaya giren DEM Partililere ise müdahale edildi. Dün yaşanan olayların ardından İl Başkanı Veysi Dilekçi ile bazı partililer bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
DEM Partililerin bugün gösterilerine devam edeceği bildirilirken, polis ekipleri ise kentte geniş güvenlik önlemi aldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı