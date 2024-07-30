Kahreden olay! Çocuğunu götürdüğü acil serviste hayatını kaybetti

Aydın'ın rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götüren baba, acil serviste beklerken kalp krizi geçirdi. 49 yaşındaki şahıs müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde edinilen bilgiye göre, İsmail Hakkı Tuncel (49) rahatsızlan çocuğunu tedavisi için hastaneye götürdü.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Hastanedeki tedavi sırasında bir anda fenalaşan Tuncel sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Acil Servis alanına alındı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tuncel, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SEVENLERİ KAHROLDU

Tuncel'in ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Tuncel'in cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Çine'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bilgisine ulaşıldı.