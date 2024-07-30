Şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu! 24 kişi hayatını kaybetti
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, toprak kaymasına neden oldu. Bölgede çalışmalar sürerken ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü.
Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala eyalet yetkilileri, Wayanad bölgesindeki sağanak yağışın ardından meydana gelen birden fazla toprak kaymasında onlarca kişinin toprak altında kaldığından şüphelendiklerini bildirdi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğünü aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmaları ve tahliye işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle." paylaşımında bulundu.
DESTEK MESAJI VERDİLER
Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile iletişime geçtiğini belirten Modi, afetle ilgili "mümkün olan her türlü yardım" konusunda destek vereceklerini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı