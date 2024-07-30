Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu! 24 kişi hayatını kaybetti

Şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu! 24 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, toprak kaymasına neden oldu. Bölgede çalışmalar sürerken ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala eyalet yetkilileri, Wayanad bölgesindeki sağanak yağışın ardından meydana gelen birden fazla toprak kaymasında onlarca kişinin toprak altında kaldığından şüphelendiklerini bildirdi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğünü aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmaları ve tahliye işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle." paylaşımında bulundu.

DESTEK MESAJI VERDİLER

Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile iletişime geçtiğini belirten Modi, afetle ilgili "mümkün olan her türlü yardım" konusunda destek vereceklerini kaydetti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi! Ankara’da defnedilecekBakan Şimşek duyurdu! Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi, işte kullanılacağı alan
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gürcistan başbakanı Ukrayna'daki savaşın biteceği tarihi açıkladı - DünyaGürcistan başbakanından şaşırtan 'Ukrayna savaşı' açıklamasıGazze'de son durum... İsrail'de ortalık karıştı! Mahkeme ve askeri üsse baskın düzenlendi - Dünyaİsrail karıştı! Askeri üssü bastılarHamas'tan iddialara yalanlama! Anlaşmadan kaçan Netanyahu'nun kendisidir - Dünya"Anlaşmadan kaçan Netanyahu'nun kendisidir"ABD gezisinde Golan saldırısı tesadüf mü? Uzmanlar, İsrail'in tezgahını değerlendirdi - DünyaABD gezisinde Golan saldırısı tesadüf mü?Soykırımcı İsrail'den küstahlık! Hem suçlu hem yüzsüz - DünyaHem suçlu hem yüzsüzNetanyahu ABD Kongresinde rakamları çarpıttı - DünyaNetanyahu ABD Kongresinde rakamları çarpıttı
Sonraki Haber Yükleniyor...