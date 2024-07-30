Şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu! 24 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Temmuz 2024 09:49 - Güncelleme: 30 Temmuz 2024 10:15 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, toprak kaymasına neden oldu. Bölgede çalışmalar sürerken ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü.