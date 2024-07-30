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Elektrik direğinin yanında cesedi bulundu! Akıma kapılıp can vermiş

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Elektrik direğinin yanında cesedi bulundu! Akıma kapılıp can vermiş

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şahsın elektrik direğinin yanında cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler şahsın akıma kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Gündüzbey Mahallesi Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi'ndeki bir elektrik direği yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AKIMA KAPILIP CAN VERMİŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nihat Güney'e (40) ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da İzmir'de sokak ortasında elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olay büyük infiale neden olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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