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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Haberler peş peşe geldi, işte iptal edilen seferler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Haberler peş peşe geldi, işte iptal edilen seferler

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji İstanbul, Bursa, İzmir ve Çanakkale başta olmak üzere 23 il için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Yetkililer tedbirlerini aldı. Açıklamalar peş peşe geldi, deniz ulaşımında birçok sefer iptal edildi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun batı kesimi için "sarı" kodla uyarı verdi. Aralarında İstanbul, Bursa, İzmir ve Çanakkale'nin  de olduğu 23 kentte fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer olası olumsuz durumlar karşısında vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda da bir takım önlemler alındı. Fırtına sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal oldu.

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Haberler peş peşe geldi, işte iptal edilen seferler - 1. Resim

HAYATİ UYARDI

Yetkililer, vatandaşların meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Haberler peş peşe geldi, işte iptal edilen seferler - 2. Resim

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal edilen seferleri şu şekilde:

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Haberler peş peşe geldi, işte iptal edilen seferler - 3. Resim

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 19.00 seferleri yapılacağı, tarifede bulunan diğer planlı seferlerin iptal edildiği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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