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Denizde can pazarı! Baba kurtarıldı, oğlu aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denizde can pazarı! Baba kurtarıldı, oğlu aranıyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Giresun'da serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan baba kurtarılırken, oğlunun arama çalışmaları sürüyor.

Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde 30 yaşındaki baba C.D., 10 yaşındaki oğlu T.D. ile birlikte denize girdikten kısa süre sonra akıntıya kapıldı.

BABA KURTARILDI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar baba ve oğlunun yardımına koştu. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan baba C.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Denizde can pazarı! Baba kurtarıldı, oğlu aranıyor - 1. Resim

OĞLU HER YERDE ARANIYOR

Ancak oğlu T.D., dalgaların arasında kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları yüzeyden ve 4 kişilik dalgıç timiyle sürdürülüyor. Yetkililer, özellikle çocuklarla denize girerken vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denizde can pazarı! Baba kurtarıldı, oğlu aranıyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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